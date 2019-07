More Rial acudió a la justicia para impedir que su ex vea a su hijo

More acudió a la justicia para ampliar la perimetral contra Facundo Ambrosini Crédito: eltrece

10 de julio de 2019 • 16:32

La semana pasada, Morena Rial contó que había decidido poner fin a la relación de un año y medio que la unía a Facundo Ambrosini, el padre de su hijo Francesco, cansada tanto de sus infidelidades como de sus malos tratos.

Luego de denunciar al futbolista por violencia de género en la comisaría comunal 12 de la Ciudad, la hija de Jorge Rial obtuvo un botón antipánico y una restricción perimetral que le prohibía a su ex acercarse a su casa de Villa Devoto pero no le impedía entrar en contacto con el pequeño de tres meses.

Para resolver este tema, More acudió esta mañana a la Oficina de Violencia Doméstica, ubicada en la zona de Tribunales, donde pidió que se amplíe la perimetral para que incluya también a su hijo. "Recién terminó la entrevista con el personal idóneo que evalúa el tema -contó a Involucrados Alejandro Cipolla, abogado de la cantante-. Van a determinar si corresponde que la perimetral también sea otorgada para el bebé".

Consultada por las razones que motivaron esta decisión, el letrado dijo que no podía brindar detalles y que preferían esperar el dictamen. More, por su parte, sostuvo que la entrevista había sido "un poco fuerte" porque la obligó a confrontar recuerdos dolorosos de su relación en pareja y que incluso la había maltratado luego de separarse. "Me agarró dos veces del cuello -comentó, visiblemente movilizada-. Para mí, una persona así necesita tratamiento".

Además, comentó que ahora no tiene contacto con Ambrosini y que su expareja ya no ve a su hijo.