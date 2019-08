More Rial contó por qué Loly Antoniale fue su preferida.

2 de agosto de 2019 • 13:08

La relación entre More Rial y la flamante esposa de Jorge Rial, Romina Pereiro, está en su mejor momento. Es que la nutricionista forjó una gran relación con Francesco, el hijo de la joven, y More habló de ella como una "abuelonga excepcional".

Es que antes del nacimiento de su bebé, las cosas no estaban fluyendo tan bien. "Al principio no me copó mucho la idea (sobre la relación). Lo veía a mi papá y pensaba que estaba para otra cosa", contó en una entrevista a Revista Pronto.

Pero todo cambió a medida que la relación fue avanzando. "Después bueno, lo vi feliz y bienvenido sea eso", agregó More. La hija del conductor de Intrusos también se despachó sobre las ex de su padre y habló sobre Agustina Kämpfer: "A ella no la puedo ni ver".

Pero cuando llegó el turno de Loly Antoniale, el tono cambió. "A Mariana la amo, los problemas que haya tenido con mi papá... ¡son con mi papá! Conmigo siempre se portó de diez".

Loly acompañó a More durante su internación el año pasado y fue una de las primeras en felicitarla tras conocer la noticia de su embarazo.