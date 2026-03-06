Evangelina Anderson e Ian Lucas: la foto que confirma el romance secreto y la furia del youtuber contra ella

Atrás quedaron los videos que Ian Lucas y Evangelina Anderson protagonizaban en TikTok mientras se tomaban un break durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo en el que conectaron de manera especial, tanto es así que protagonizaron uno de los shippeos más fuertes de 2025. Pese a que la exmodelo siempre adjudicó sus “coqueteos” a un juego para las cámaras, ahora el youtuber decidió exponer sus sentimientos una vez más y, minutos más tarde, aparecieron las fotos que finalmente confirmaron el romance.

En SQP filtraron fotos que prueban el romance de Ian Lucas y Eva Anderson (Foto: Captura TV)

Todo comenzó este jueves en Cortá por Lozano (Telefe), cuando Juariu -la encargada de espiar a los famosos- le dijo a Anderson que el joven de 26 años la había dejado de seguir en Instagram. La noticia no solo la sorprendió a ella, sino también a Marixa Balli, su compañera en el reality de cocina, quien al aire envió un audio al grupo de WhatsApp que tiene con el resto de los concursantes, en el que preguntó qué lo había llevado a tomar tal decisión.

La reacción en vivo de Eva Anderson al enterarse de que Ian Lucas la había dejado de seguir en Instagram

Molesto, Lucas recurrió a sus stories de Instagram, donde emitió un fuerte comunicado en el que no solo denunció destrato por parte de Evangelina, sino que también confirmó que tuvieron un romance. “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no bol***”, escribió, con intención de dejar en claro sus verdaderos sentimientos hacia la exesposa de Martín Demichelis.

Ian Lucas y un descargo en contra de Eva Anderson (Foto: Captura Instagram/@ianlucas)

En ese sentido, admitió los motivos por los que había optado por no contar antes la verdad: “Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crio mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad”.

Ian Lucas y un descargo en contra de Eva Anderson (Foto: Captura Instagram/@ianlucas)

Luego, apuntó contra Eva: “Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad, sin importar como me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando siempre la historia fue otra”.

“Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino“, añadió. Asimismo, señaló que no brindará detalles de su vínculo con su compañera de programa.

La foto que prueba el romance de Ian Lucas y Eva Anderson (Foto: Captura SQP)

“Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad. Gracias a quienes me acompañan siempre y entiende que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto“, cerró.

Pero el escándalo no quedó ahí. Horas más tarde, en Sálvese quien pueda, el programa que conduce Yanina Latorre por América TV, mostraron la prueba de que el romance existió. Fueron dos las fotos que dejaron en evidencia apasionados besos entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en los pasillos de Telefe.