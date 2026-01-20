Detienen a una amiga de Morena Rial por robar, al menos, siete casas en la costa

Ayelén Agustina Soplan, abogada de 26 años y amiga de Morena Rial, fue detenida y está acusada de integrar una banda que robó tres casas en el partido de La Costa, dos en el balneario Costa del Este y una en Aguas Verdes bajo la modalidad de escruche [ingresar a la vivienda cuando no hay personas en su interior].

La abogada fue detenida junto a cuatro individuos en un operativo de la policía bonaerense cuando estos salían de Costa del Este en auto. El motivo de la detención fue la coincidencia de la vestimenta que llevaban con aquella que lucían los ladrones de los tres domicilios donde se denunciaron robos -según los registros de las cámaras de seguridad de los inmuebles-, dos en Costa del Este y uno en Aguas Verdes, cinco kilómetros al sur por ruta 11.

El resto de los acusados fueron identificados como Brian Rodrigo Contreras, de 32 años; Eric Sebastián David Cañete, de 31; Nahuel Leonardo Segovia Guillén, de 29; y Evelin Denise Martínez, de 25.

Todos se encuentran a disposición de la Justicia para determinar la función de los detenidos en la organización y su participación en los delitos. Fuerzas de seguridad que participaron en la detención secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Ayelén Agustina Soplan detenida junto a otros cuatro acusados en Costa del Este

El operativo tuvo lugar luego de que un turista platense de 59 años denunciara ayer el robo de $3 millones, una consola PlayStation 5 y un reloj Garmin en la casa que alquiló en Claveles 1200, Costa del Este. Según pudo indicar el damnificado, la operación fue realizada cuando él se ausentó del alojamiento durante una hora.

Según pudieron constatar los investigadores de la UFID N°11, el robo se concretó sin forzar puertas ni ventanas, por lo que se caratuló la causa inicialmente como “hurto”.

Soplan tuvo apariciones en los medios el año pasado, cuando Morena Rial fue detenida por integrar otra banda de “escruches” que operaba en Villa Adelina.

Ayelén Soplan entrevistada por la detención de Morena Rial

En aquella ocasión, la abogada se hizo conocida por sus asiduas visitas a Rial en el penal de Magdalena. Se presentaba como amiga y vocera de la mediática ante los medios, comunicando la situación de esta como interna, su estado de salud y su deseo de reunirse con su hijo.