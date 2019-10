Fuente: Archivo

8 de octubre de 2019 • 13:03

En los últimos días, una inesperada reacción de Silvina Luna generó un momento de tensión en Incorrectas. Mientras Moria Casán, conductora del magazine vespertino, entrevistaba a una nutricionista, Luna se sintió incómoda por el contenido de la charla y decidió retirarse del estudio.

Es que la invitada se extendió sobre la importancia de que los niños coman carne, y la panelista la interrumpió en reiteradas ocasiones para discutir sus argumentos. "No acapares a la nutricionista. Entiendo que sos vegetariana pero dejá hablar a todos. No interrumpas más, Luna", le dijo Casán. Ese fue el intercambio que motivó a la panelista a retirarse del estudio, tras lo cual la conductora sostuvo al aire: "Se fue la señorita, muy maleducada".

Tres días más tarde, Silvina Luna decidió renunciar a Incorrectas, aunque no vinculó su decisión con el episodio ocurrido al aire. "Simplemente siento que cumplí un ciclo en Incorrectas. Fue un año y medio muy bueno. De mucho aprendizaje. Agradecida con todos", explicó. "Pero, como te decía, cumplí un ciclo y estoy con ganas de nuevos desafíos".

En las últimas horas, tanto la expanelista como la conductora de Incorrectas utilizaron las redes sociales para referirse, directa o indirectamente a lo ocurrido. Por su lado, Moria utilizó Twitter para aclarar que no hay asperezas entre ambas. Primero, la diva intentó poner paños fríos sobre el tema: "En este caso nunca hubo una situación de tirantéz, al contrario". Sin embargo, más tarde fue irónica respecto a la decisión de Luna.

"Me acaba de comunicar producción que la Sta. del viñedo de CALIFORNIA renunció porque sintió que no tenía más para aportar a @IncorrectasOk y que estaba agradecida por el lugar que se le dió", tuiteó Moria. "Se ve que sus vacaciones de casi 1 mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar".

Incluso, Moria dejó un mensaje aún más agresivo pero igualmente ambiguo, sin aclarar a qué se estaba refiriendo. "'Debajo de la aparente estupidez hay verdadera estupidez', dijera Eduardo Galeano", tuiteó.

Por su lado, Silvina Luna utilizó las historias de Instagram para hacer una publicación que bien podría ser para su excompañera de trabajo. La modelo, publicó la foto de un poster que sostiene: "Sea feliz, no joda al prójimo".