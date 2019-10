Silvina Luna habló de su salida del ciclo de Moria Crédito: Instagram

7 de octubre de 2019 • 18:24

"La realidad es que no tengo mucho para decir", comentó escueta Silvina Luna ante la consulta de LA NACION sobre su inesperada salida de Incorrectas, el programa de Moria Casán.

Sin embargo, la panelista rápidamente dio más pistas sobre la medida que tomó. "Simplemente siento que cumplí un ciclo en Incorrectas. Fue un año y medio muy bueno. De mucho aprendizaje. Agradecida con todos. Pero, como te decía, cumplí un ciclo y estoy con ganas de nuevos desafíos.

Recordemos que días atrás Silvina Luna se sintió ofendida ante un reto de Moria Casán y abandonó el estudio de Incorrectas (América). ¿Qué sucedió? Una de las invitadas del día era la nutricionista Silvina Tasat, que hablaba de la importancia de comer carne durante la infancia. El tema motivó que la conductora confesara que está preocupada por su nieta Helena, de 11 años, que quiere ser vegetariana.

Micaela Viciconte, también panelista del ciclo, comentó lo que sucede en su casa, cuando su pareja, Fabián Cubero y ella comparten las comidas con las hijas que el futbolista tuvo con Nicole Neumann, quien desea que sus niñas "no coman cadáveres". En el ida y vuelta, Silvina Luna -vegetariana- se interpuso y preguntó: "¿Una nutricionista no tiene que armar el plan alimenticio según los deseos de cada paciente?". Y si bien la médica le explicó que es así, contó que "una cosa es que una persona adulta sea vegetariana y otra que un chico no coma carnes".

Luna siguió interrumpiendo a la nutricionista y, tras un reto de Moria Casán, abandonó el estudio cuando la cámara no la tomaba.