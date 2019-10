La conductora y la panelista se cruzaron al aire luego de que una nutricionista asegurara que es importante que los niños coman carne

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 19:04

Silvina Luna se sintió ofendida ante un reto de Moria Casán y abandonó el estudio de Incorrectas (América). ¿Qué sucedió? Una de las invitadas del día era la nutricionista Silvina Tasat, que hablaba de la importancia de comer carne durante la infancia. El tema motivó que la conductora confesara que está preocupada por su nieta Helena, de 11 años, quiere ser vegetariana.

También hay problemas en la familia Viciconte-Cubero con ese tema porque en su casa se come de todo y Nicole Neumann está que arde, pues quiere que sus tres hijas "no consuman cadáveres". "Fabi y yo cocinamos de todo y para todos. Se come lo que hay", se justificó Viciconte.

Mientras Moria, Micaela y la especialista se turnaban para hablar, Luna no paraba de interrumpir, intentando que la nutricionista fijara posición y dijera que hay maneras de suplantar la carne."¿Una nutricionista no tiene que armar el plan alimenticio según los deseos de cada paciente?", preguntó. Y si bien la médica le explicó que es así, explicó que "una cosa es que una persona adulta sea vegetariana y otra que un chico no coma carnes".

"Hay proteínas que no se pueden suplantar durante esa etapa de crecimiento", aseguró la nutricionista, pero Luna insistía una y otra vez en su planteo: "Yo como legumbres y cereales y eso suplanta la carne", expresó.

"No acapares a la nutriucionista. Entiendo que sos vegetariana pero dejá hablar a todos. No interrumpas más, Luna", la retó entonces la conductora. "¿Querés que me vaya yo también?", la chicaneó.

Ante esta situación, Silvina contestó sorprendida y claramente muy incómoda: "No Moria, no es mi intención. Perdón". Las cámaras no volvieron a enfocar a la panelista, y quien se encargó de explicar qué fue lo que ocurrió después del cruce fue la misma Casán: "Se fue la señorita, muy maleducada", disparó.