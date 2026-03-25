Moria Casán estalló de furia contra Betiana Blum: “Desubicada, envidiosa, resentida”

Este miércoles Moria Casán se despachó sorpresivamente contra Betiana Blum. La conductora de La mañana con Moria estaba entrevistando a los Midachi por su gran regreso a las tablas cuando reveló una incómoda situación que vivió junto a una reconocida actriz semanas atrás.

Si bien Casán no quiso dar nombres, contó que esta colega fue a verla al teatro y al terminar la función bajó al camarín para saludarla y darle algunos consejos sobre la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale, Cuestión de género. Inmediatamente, se supo que la actriz a la que Moria hacía referencia era nada más y nada menos que Betiana Blum.

“El otro día vino a vernos una actriz muy reconocida. Voy a decirlo porque me quedó acá [hace el gesto de estar atragantada]. Vino a vernos a Cuestión de género, una obra que estoy haciendo con Marrale con gran éxito, donde hago de una trans; es una comedia francesa. Estaba el teatro lleno, localidades agotadas y yo la mencioné en el final”, comenzó Casán en su matutino mientras sus invitados Dady Brieva, Miguel del Sel y el Chino Volpato la escuchaban atentamente.

Inmediatamente, la conductora contó lo que pasó puertas adentro de su camarín y que la dejó notablemente molesta. “Vino al camarín a darnos lecciones como de dirección. Me pareció tan desubicada… No por lo atrevida, sino que me pareció de celo, de envidia”, relató. “Yo le digo: ‘¿Vos en qué estás trabajando?’ ‘Yo en nada’, me dice. ‘Tendrías que dirigir porque tenés como unas ganas…’”, recordó sobre ese intercambio mientras advertía que no pensaba develar su nombre.

Moria Casán y Jorge Marrale, protagonistas de Cuestión de género

Ante el asombro de sus invitados y el panel, la diva continuó: “Pero un odio… ‘Vos tendrías que cortar en esta parte, y tendrías que cortar en la otra’ y le digo: ‘Whatttt?’. Si a mí me hace una crítica alguien lo tomo como bueno, pero primero, me rompió las pelotas porque cuando terminás de trabajar yo me tomo una ducha, quiero secarme con tranquilidad y ponerme una cremita que igual lo hago en tiempo récord porque soy expeditiva. Está la otra golpeando para que la salude, para darte un beso, para sacarte la fotito que no hay nada que me rompa más las bolas”, se sinceró la actriz.

Segundos después, Casán aprovechó su relato para hacer un pedido especial: “No venga nadie más al camarín a saludarme, ¡basta! Los saludo en el foyer del teatro, no me rompan las pelotas… Te cortan la adrenalina”, lanzó. Sin embargo, enseguida retomó su anécdota con Blum: “Viene y tengo que poner cara de foto y sacarme la foto y empieza a decir todo lo que tendríamos que hacer y digo: ‘What? ¡Qué desubicada!’ Es como si yo los fuera a ver a ustedes y les dijera: ‘Chicos, ustedes tienen que acortar acá y acá’. Deja de joder”, le dijo a los Midachi mientras los humoristas le daban la razón a la entrevistadora.

Antes de cerrar su anécdota, Moria le dio un consejo a los próximos que vayan a verla. “Si vas a saludar a alguien y no te gustó, decile que no te gusto o no la vayas a saludar, pero no decirnos lo que tenemos que hacer. Pesada, desubicada, hinchapelotas, mala, envidiosa y resentida”, concluyó mientras sus panelistas le daban letra.

Si bien la conductora nunca reveló el nombre de la actriz en cuestión, al terminar el programa fue su panelista Gustavo Mendez el que compartió en sus redes sociales el fragmento del descargo de Moria y reveló que la “desubicada” era nada más y nada menos que Betiana Blum. Al conocerse este dato, apareció la foto posteada por la intérprete de Esperando la carroza en su Instagram el pasado 15 de marzo, día en que asistió al teatro Metropolitan a ver a sus colegas.

“Felicitando a Moria por su trabajo”, dice la publicación donde se la ve sonriente señalando a la actriz mientras Casán, en bata, le tira un piquito a la cámara. En otro posteo, Blum dio su devolución de Cuestión de género calificando el texto y la interpretación de Casán y Marrale: “Muy interesante texto. Muy buenos trabajos de los actores”, escribió a diferencia de lo que habría dicho en camarines.