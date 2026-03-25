La guerra menos pensada: tras la acusación, Betiana Blum le contestó a Moria Casán

“Muy interesante texto. Muy buenos trabajos de los actores”, sentenció en sus redes sociales hace nada más que diez días Betiana Blum, junto con una foto del programa Cuestión de Género, la obra protagonizada por Moria Casán y Jorge Marrale en el Metropolitan. En ese momento además, la actriz de Esperando la Carroza ingresó a los camarines a saludar a sus colegas y se tomó una imagen con “la One”, que compartió bajó el texto “Felicitando a Moria por su trabajo”. Sin embargo, algo de aquella visita no le gustó a la conductora de eltrece que días más tarde arremetió contra la artista y la trató de “mentirosa, desubicada y resentida”.

Casán contó en La mañana con Moria detalles del intercambio y las cosas que no le gustaron: “Vino al camarín a darnos lecciones como de dirección. Me pareció tan desubicada… No por lo atrevida, sino que me pareció de celo, de envidia. Yo le digo: ‘¿Vos en qué estás trabajando?’ ‘Yo en nada’, me dice. ‘Tendrías que dirigir porque tenés como unas ganas…’”. Aunque la anfitriona del ciclo prefirió no mencionar a su colega, fue su panelista Gustavo Méndez quien en las redes sociales se encargó de revelar que su compañera se refería nada más ni nada menos que a Blum.

Blum negó que haya existido la escena que relató Casán Fabián Marelli

En diálogo con LA NACIÓN, la actriz que le dio vida a personajes como Nora en Esperando la Carroza, Clelia en Campeones o a Argentina en Valientes, aseguró primero que no mira el programa de Moria y al ser consultada específicamente por los dichos de su colega sentenció: “No es cierto”. De esta manera, la artista desmintió la anécdota relatada por su colega.

El inesperado descargo de Moria fue en medio de una entrevista con Dady Brieva, Miguel Del Sel y el Chino Volpato, por la vuelta de Midachi. “En nuestro ambiente hay una cosa de celos e hipocresía muy importante”, se sinceró el exembajador de Panamá y de golpe, la conductora sorprendió: “El otro día vino a vernos una actriz muy reconocida. Voy a decirlo porque me quedó acá [hace el gesto de estar atragantada]. Vino a vernos a Cuestión de género, una obra que estoy haciendo con Marrale con gran éxito, donde hago de una trans; es una comedia francesa. Estaba el teatro lleno, localidades agotadas y yo la mencioné en el final. Vino al camarín a darnos lecciones como de dirección. Me pareció tan desubicada… No por lo atrevida, sino que me pareció de celo, de envidia”.

"Me pareció tan desubicada", dijo Moria Casán Hernan Zenteno - La Nacion

“¿Vos en qué estás trabajando?”, contó que le preguntó y que luego que le dijera que actualmente no tenía ningún proyecto en curso, le sumó, irónica y fiel a su estilo: “Tendrías que dirigir porque tenés como unas ganas… Pero un odio… ‘Vos tendrías que cortar en esta parte, y tendrías que cortar en la otra’ y le digo: ‘¿Whatttt?’. Si a mí me hace una crítica alguien lo tomo como bueno, pero primero, me rompió las pelotas porque cuando terminás de trabajar yo me tomo una ducha, quiero secarme con tranquilidad y ponerme una cremita que igual lo hago en tiempo récord porque soy expeditiva. Está la otra golpeando para que la salude, para darte un beso, para sacarte la fotito que no hay nada que me rompa más las bolas”.

Luego aprovechó para pedir que nadie más vaya a su camarín a saludarla: “¡Basta! Los saludo en el foyer del teatro, no me rompan las pelotas… Te cortan la adrenalina. Viene y tengo que poner cara de foto y sacarme la foto y empieza a decir todo lo que tendríamos que hacer. Es como si yo los fuera a ver a ustedes y les dijera: ‘Chicos, ustedes tienen que acortar acá y acá’. Deja de joder. Si vas a saludar a alguien y no te gustó, decile que no te gusto o no la vayas a saludar, pero no decirnos lo que tenemos que hacer. Pesada, desubicada, hinchapelotas, mala, envidiosa y resentida”.

Cuestión de género, con Casán, Marrale (quien prefirió no referirse al tema), Paula Kohan y Ariel Pérez de María y dirección de Nelson Valente se presenta de miércoles a domingo en el Teatro Metropolitan. En paralelo, Moria conduce todas las mañanas su ciclo de actualidad en eltrece y trabaja en el detrás de escena de su biopic, protagonizada por su hija Sofia Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, que podrá verse en el segundo semestre del año en Netflix. Por su parte Betiana estuvo hasta hace unas semanas haciendo gira con El diario de Adan y Eva, con Mario Pasik.