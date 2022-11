Mundial Qatar 2022: Paulo Londra lanzó una de las canciones oficiales y volvió a los escenarios con una sorpresa

escuchar

Ya habían pasado tres años desde la última vez que Paulo Londra pisó por última vez un escenario, luego del conflicto con la disquera y productora colombiana Big Ligas, pero -finalmente- se produjo el regreso del cantante cordobés, y lo hizo en grande: estrenó una canción oficial para el Mundial Qatar 2022 y volvió a brillar sobre la tarima y ante el público.

El intérprete de “Tal vez” tuvo que poner un largo paréntesis a su carrera. Fue uno de los más convocados en Lollapalooza 2019, cuando acababa de presentar su álbum debut y su trayectoria musical estaba en lo más alto, mientras llenaba estadios en otros países y era nominado como mejor artista en los Premios Grammy. Sin embargo, todo se detuvo ante el conflicto legal y, ahora, tras lograr que los tribunales fallaran a su favor, el cordobés de 23 años pudo retomar su pasión.

Paulo Londra participará en una de las canciones oficiales del Mundial Qatar 2022.

Una versión del clásico de 1980 de “The World is Yours to Take” convertido en remix es la canción oficial del Mundial Qatar 2022 que se lanzó de la mano del artista argentino. Se estrenó hace una semanas y se trató de una remake del tema del grupo inglés Tears for Fears, “Everybody wants to rule the world”. En él, participa el rapero estadounidense Lil Baby y Londra, en la producción. Es la tercera canción oficial que se conoció y que sonará en el evento deportivo, luego de que la FIFA presentara “Hayya Hayya”, de la banda Better Together, y “Arhbo”, con Ozuna y Gims.

La vuelta a los escenarios

El artista, además, consagró su reaparición en los escenarios, y lo hizo de la mano de Duki, para lanzar la canción que ambos comparten, “Party en el barrio”, durante su show del viernes en el estadio de Vélez, en el barrio porteño de Liniers.

Paulo Londra volvió a los escenarios junto a Duki en el estadio de Vélez.

Posteriormente, al finalizar la canción, Londra le dedicó unas palabras al rapero a modo de homenaje: “Lo da todo, mi loco. Valoremos lo que es. Porque si tengo que contar un poco del pasado, él fue uno de los padres que abrazó esta cultura. A cualquiera que hacía freestyle le dio apoyo y miren dónde estamos ahora. No lo puedo creer”, apuntó, a lo que Duki respondió: “Quiero un ruido fuerte para Paulo, otro representante de nuestra bandera, una bestia que, por suerte, volvió”.

Pero eso no fue todo. Londra también tenía preparada una sorpresa para sus fans en su regreso. Y es que el artista cordobés apareció en la fiesta Bresh el pasado viernes, para volver a subirse al escenario con la canción “A veces”, el tema de reggaeton que lanzó junto al colombiano Feid. “Gracias por este momento histórico”, señaló la organización en su cuenta oficial de Instagram.

El cantante cordobés apareció en la fiesta Bresh y sorprendió a sus fans. Instagram: Bresh

Además, en julio, el artista cordobés grabó el tema “Toc Toc”, junto al legendario productor estadounidense de Hip Hop Timbaland. Y sumado a eso, presentó sus próximos proyectos musicales, donde desarrollará su arte con figuras de la música nacionales e internacionales, como el cantante británico Ed Sheeran.

LA NACION