Muni Seligmann mostró la primera imagen de su hija: “Tuve el parto de mis sueños”

Semanas atrás, Muni Seligmann contó públicamente que ya había elegido el nombre de su futura hija. En un posteo en sus redes, la actriz contó que ella y su pareja, Nicolás Naymark, habían decidido llamarla Carmela. El lunes último llegó el gran día para la pareja y la actriz compartió con sus seguidores una tierna postal de la bebé.

Con un extenso y conmovedor mensaje, la actriz anunció el nacimiento de Carmela en Instagram. Primero, marcó la fecha y hora de nacimiento, además del peso de la recién nacida. “29.03.21 - 3,262kg - 14:24h”, comenzó Seligmann. Y añadió: “Bienvenida Carmela. Hoy viví la experiencia más intensa de mi vida. Nunca nada me atravesó tanto”, definió la excompañera de Diego Topa en Disney Channel.

Luego, Seligmann contó que el parto no presentó complicaciones y que, de hecho, todo salió como se esperaba. “Tuve la suerte de tener el parto de mis sueños”, manifestó. “Natural y sin ninguna intervención. No puedo creerlo. Solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo maravilloso que me acompañó en este parto respetado”.

Hacia el cierre de la publicación, Muni agradeció a los profesionales médicos que la acompañaron en su primera experiencia dando a luz. Finalmente, escribió: “Carmela hizo un trabajo formidable. Estoy inmensamente emocionada y agradecida. Las dos estamos bien”.

LA NACION