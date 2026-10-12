GTA VI: cuánto cuesta la reserva, qué incluye cada edición y cómo comprarlo en Argentina

Grand Theft Auto, más conocido como GTA, es una de las franquicias de videojuegos más populares e influyentes de la historia. Debutó en 1997 desde Rockstar Games y se convirtió en un clásico de los fanáticos de multijugador.

El juego plantea mundos en los que los jugadores pueden recorrer ciudades inspiradas en lugares reales, completar misiones y explorar libremente el entorno.

Cada nueva entrega suele recrear una ciudad ficticia inspirada en grandes centros urbanos de Estados Unidos. En el caso de GTA VI, la historia transcurre en el estado ficticio de Leonida, que alude a Florida. Su ciudad principal es Vice City, una versión que refiere a Miami. Los protagonistas son Jason y Lucía, una dupla criminal que protagoniza una trama centrada en robos, persecuciones y conflictos con distintas organizaciones.

Gameplay de GTA VI

Tras más de una década desde el lanzamiento de GTA V, la nueva entrega llegará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Este 2026, se encuentra disponible una venta anticipada en tiendas digitales oficiales.

La compañía confirmó dos versiones diferentes del juego, además de una serie de beneficios para quienes realicen la compra antes del lanzamiento. A continuación, todo lo que hay que saber para tener el nuevo GTA VI en Argentina.

1 Cuánto cuesta la reserva

Rockstar fijó dos precios oficiales para GTA VI. La edición estándar tiene un valor de US$80, mientras que la Ultimate Edition cuesta US$100. La diferencia entre ambas alternativas es de US$20 y está vinculada al contenido adicional disponible dentro del juego.

En la Argentina, el importe final puede variar según la plataforma elegida, el tipo de cambio aplicado y los impuestos correspondientes al momento de la compra. En Xbox Store los valores suelen mostrarse directamente en pesos, mientras que PlayStation Store mantiene gran parte de sus precios expresados en dólares.

El nuevo GTA VI saldrá entre 80 y 100 dólares ROCKSTAR GAMES - ROCKSTAR GAMES

Además del acceso al juego, quienes realicen la reserva antes del lanzamiento recibirán el denominado Pack Vintage de Vice City, un contenido especial que incluye elementos inspirados en entregas clásicas de la saga.

2 Qué incluye cada edición

La edición estándar ofrece acceso completo a la historia principal y a todos los contenidos base de GTA VI. También incorpora el Pack Vintage de Vice City para quienes hayan realizado la compra anticipada dentro del período establecido por Rockstar.

Este paquete agrega el vehículo Vapid Stanier del 55 con garaje propio, atuendos y peinados de estilo retro y un diseño de arma inspirado en la recordada camisa de Tommy Vercetti, protagonista de GTA: Vice City.

Por su parte, la Ultimate Edition amplia la experiencia con contenido exclusivo para los protagonistas Jason y Lucía. Entre los extras aparecen vehículos especiales, armas adicionales, atuendos exclusivos y diferentes opciones de personalización. Incorpora acceso a locales y servicios específicos dentro del juego, como tiendas de ropa, peluquerías, talleres de restauración de automóviles clásicos y contenidos cosméticos que se irán desbloqueando progresivamente durante el desarrollo de la campaña.

3 Cómo comprarlo en Argentina

La reserva puede realizarse directamente desde PlayStation Store para usuarios de PS5 y desde Xbox Store para quienes tengan una Xbox Series X o Series S. Antes de completar la operación conviene verificar cuál es la edición elegida y revisar el importe final que informa cada plataforma, ya que los valores pueden variar según la región y los impuestos aplicados. Una vez realizada la compra, el juego quedará asociado a la cuenta utilizada y podrá descargarse cuando Rockstar habilite la precarga previa al lanzamiento.

Un lanzamiento que promete revolucionar la industria

El GTA VI busca ampliar la experiencia del usuario, entregando contenido exclusivo que permite expandir el conocimiento acerca de sus protagonistas y el mundo en el que se desenvuelven. Tras una década de espera, muchos catalogan este, como el lanzamiento más esperado en materia de gaming mundial.