Ibai Llanos reveló en qué gastó medio millón de euros: “La gran inversión de toda mi vida”

Ibai Llanos volvió a ser protagonista en las redes sociales durante este fin de semana, luego de compartir con sus seguidores de Instagram un video en el que enseñó cómo es el gimnasio ultramoderno que abrió en su propia casa. Según remarcó, en medio de su meta de descenso de peso, cumplió su sueño, valorado en 500.000 euros.

“El gimnasio de mis sueños”, tituló el español a su reel de poco más de un minuto de extensión y dio paso a una presentación de cada rincón, al tiempo que señaló las máquinas que lo componen y para qué sirven.

El posteo de Ibai Llanos sobre su nuevo gimnasio: "De mis sueños" (Fuente: Instagram/@ibaillanos)

“Este es mi nuevo gimnasio, valorado en 500.000 euros, la gran inversión de toda mi vida. Hice unas obras que duraron ocho meses y no lo pagué yo entero; las máquinas me las regalaron. Toda esta zona que ven antes era un salón gigante de yoga y un garaje", describió al principio.

“Tiene todo esto: un sofá verde, otro sofá y un rack que vale para todo. Muchísimas mancuernas (estas de Nike están bastante guapas), una barra olímpica, muchos pesos, una barra Z y una barra hexagonal para hacer peso muerto. También está la multipower (qué recuerdos al cambio físico), el pec deck, press inclinado en máquina, remo en T y el mítico remo Gironda”, indicó Llanos.

Además, agregó: “Otro histórico del cambio físico es el jalón al pecho. El banco sirve para muchas cosas: tríceps, bíceps unilateral, bíceps sentado y fondos. Hay una máquina que no pedí, pero como me la enviaron gratis, no me quejo. También cuenta con una pantalla gigantesca de 60 pulgadas. En la zona de pierna hay máquinas para cuádriceps, isquios y hip thrust, además de la jaca (hack squat) con 50 kg de base”.

Ibai aseguró que su gimnasio está valuado en 500.000 euros (Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Por último, anunció: “La semana que viene me llega la prensa, una bici, dos cintas de correr y una elíptica. El baño tiene una ducha y agua fría a 5 grados. Como extra, está la casa de los perros, una canasta y una cancha de pádel al lado. Si querés venir un día a entrenar conmigo, dejame un comentario y entrenamos juntos. Me estoy poniendo fuerte”.

Ibai contó que le demandó 8 meses la apertura de este gimnasio (Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Ibai Llanos está inmerso en un entrenamiento constante por bajar de peso y hacer de su físico más saludable. En 2024 adoptó hábitos que cambiaron su vida e incorporó el ejercicio en su rutina diaria.

Ibai Llanos compartió el antes y después de su cambio físico en dos años (Foto: Instagram @IbaiLlanos)

En tan solo cinco meses bajó 35 kilos como parte de un reto. El bienestar que eso le generó lo incentivó a seguir por esa senda, que culminó en abril de este año con la apertura de un gimnasio en su propia casa.