Murió a los 70 años Markie Post, actriz de Loco por Mary y Scrubs

Marjorie Amrstrong Post, más conocida por su nombre artístico Markie Post, murió este sábado a los 70 años. La actriz luchaba contra el cáncer desde hacía tres años y diez meses. La triste noticia fue confirmada por su manager de toda la vida, Ellen Lubin Sanitsky.

Según publicó él medio Deadline.com, su familia emitió un comunicado que decía: “Nuestro orgullo es quién era ella además de actuar; una persona que hizo tortas elaboradas para amigos, cosió cortinas para los primeros departamentos y nos mostró cómo ser amables, amorosos y perdonadores en un mundo a menudo duro”.

Markie tenía cáncer pero jamás dejó de trabajar, pese a su tratamiento continuó sus filmaciones hasta último momento. Según publicó Mirror, la actriz logró completar una serie de proyectos de cine y televisión entre sus tratamientos de quimioterapia.

A los 70 años murió la actriz Markie Post, quien protagonizó a Sheila Jensen en Loco por Mary Archivo

La carrera cinematográfica de la artista es bastante menos abundante que su labor en series de televisión. Pero uno de sus personajes más célebres e inolvidables fue el que hizo al interpretar a la madre del personaje de Cameron Diaz en Loco por Mary.

También interpretó a una dominatriz en el film Tricks of the Trade (1988), junto a Cindy Williams, y la cantante Linda Moon en Glitz (1988).

Comenzó su carrera artística en los 70, en series como El increíble Hulk, The Lazarus Syndrome y Buck Rogers in the 25th Century. Una década después, fue una de las protagonistas de The Fall Guy y, más tarde, interpretó a la abogada Christine Sullivan en Night Court. También fue la madre de la Dra. Elliot Reid en Scrubs.

La actriz, nacida en California, había comenzado a trabajar detrás de escena, como productora, en programas televisivos como Double Dare. También en la producción de la cadena NBC Card Sharks.

La actriz Markie Post tuvo una larga carrera protagonizando diversas series televisivas

Tras ser diagnosticada con cáncer, Markie siguió trabajando y completó proyectos entre el tratamiento, incluida la película Four Christmases and a Wedding (2017) y la serie de televisión The Kids Are Alright (2018).

Markie era hija del científico Richard Post, famoso por sus patentes en los campos de la fusión nuclear, aceleradores de partículas, electrónica y energía mecánica. Estaba casada con el escritor Michael A. Ross, era su segundo matrimonio, tenía dos hijas, Kate Armstrong Ross y Daisy Schoenborn, y una nieta de cinco meses.

