Video: el insólito show de El Polaco en las calles de Lanús con un vendedor ambulante de huevos

El Polaco compartió un divertido video en el que se lo vio dando un show improvisado en las calles de Lanús. Es que, mientras manejaba su auto por el barrio, el cantante se cruzó con un vendedor ambulante de huevos que usaba un megáfono y no dudó en cantar algunos versos para todos los vecinos.

En las últimas horas, el vocalista y participante de ShowMatch La Academia compartió las imágenes de su insólito recital callejero. El hombre, a bordo de una camioneta, anunciaba la venta de sus productos a través de un megáfono y, al ver al popular músico, le pidió que dé un breve show para el barrio.

El Polaco cantó con un vendedor ambulante en Lanús

Entre risas, El Polaco se acercó y pronunció algunos versos de “Deja de llorar”, uno de sus hits. Pero en lugar de cantarlo como lo hace siempre, lo hizo con la cadencia con la que lo hacen los vendedores ambulantes. “Deja de llorar, deja de sufrir, señora. ¿Por qué te fuiste, si no te fallé, señora?”, se escuchó a través de los parlantes del vehículo. El momento quedó registrado por Barby Silenzi y fue compartido en la cuenta de Instagram del artista con un breve texto: “El huevero, un amigo”.

El baile del caño de El Polaco en La Academia

Días atrás, El Polaco dio que hablar en la pista de La Academia luego de animarse al baile del caño junto a Celeste Muriega, reemplazante de Silenzi. A pesar de la sensualidad de la performance, el jurado del certamen no acompañó el desempeño de la pareja, e hizo particular énfasis en los errores del cantante. “Ojalá Barby pueda volver pronto a la pista, porque sé que disfruta de estar acá”, dijo Ángel de Brito al momento de darle una devolución.

“Me gusta cómo bailó El Polaco con Celeste, hubo química y se entendieron. Él arrancó muy bien, con mucha energía, pero después se desdibujó. Celeste estuvo muy prolija”, sostuvo el jurado. “Al principio pensé que era un adagio, pero después solo hubo poses, sin que esté hilado”, comentó, a su turno, Pampita Ardohain. “Fue solo subir y bajar del caño, pero sin emoción. A mí la técnica no me importa mucho en este ritmo, pero quiero un show bien hecho. En este caso, no resultó”, cerró.

