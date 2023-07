Murió Tony Bennett, el icónico cantante con siete décadas de carrera, a los 96 años

escuchar

Tony Bennett, el cantante estadounidense de pop y jazz, murió este viernes a los 96 años, confirmó su representante de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.

Bennett fue conocido por su cancionero plagado de éxitos, como su canción insignia de 1962 “I Left My Heart en San Francisco”. Tras décadas de carrera y un lapso en el que se fue de los escenarios, volvió a brillar en los años 80 y 90 compartiendo micrófono con artistas como Lady Gaga e incluso personalidades latinoamericanas como el argentino Vicentico.

Bennett ganó 19 premios Grammy, incluido un galardón a la trayectoria en 2001, y vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo. En 2016, el artista fue diagnosticado con Alzheimer, enfermedad que recién hizo pública cinco años después. “La vida es un regalo, incluso con Alzheimer”, escribió en Twitter comunicando la noticia a sus seguidores. A pesar de que su función cognitiva estaba deteriorada, el cantante se mostró capaz de cantar una amplia gama de su repertorio hasta el día de su muerte.

La música como vía de salvación

Hijo de inmigrantes italianos, Anthony Dominick Benedetto (más conocido como Tony Bennett) se crio en Queens, Nueva York. Su padre murió cuando él tenía 10 años, por lo que vivió una infancia con muchas carencias y tuvo que empezar a trabajar desde temprano para ayudar a su familia. Como ya de chico cantaba profesionalmente, Bennett usó este don para ganarse la vida como camarero cantante, ganando dinero para la casa antes de matricularse para estudiar música y pintura en la Escuela de Arte Industrial de Nueva York.

En 1944, Bennett fue reclutado por el ejército estadounidense para luchar en Francia y Alemania durante el último año de la Segunda Guerra Mundial. “Es un asesinato legalizado”, dijo durante una entrevista con The Guardian en 2013 dando cuenta que esos años de su vida lo marcaron para siempre. Sin embargo, durante sus días en combate la música volvió a salvarlo. En 1949, después de regresar a casa, comenzó su carrera como cantante bajo el nombre artístico de Joe Bari.

Su primer éxito llegó en 1951 con el tema “Debido a ti”. Luego, canciones como “Blue Velvet”, “Rags to Riches” (inspiradas en el jazz de su referente o de la infancia, Frank Sinatra) lo convirtieron en el gran ídolo de los adolescentes de la época. De hecho, cuando Bennett se casó con su primera esposa, Patricia Beech, en 1952, 2000 fanáticas se vistieron de negro para “llorar” fuera de la ceremonia de Nueva York.

En 1962 alcanzó el estatus de superestrella gracias a su versión de la canción de 1953 “I Left My Heart in San Francisco”. La canción non sólo le valió dos premios Grammy (los primeros de su carrera) sino que lo situó como un referente del pop del siglo XX.

Los años más oscuros

Durante la década del ‘60, su éxito se vio amenazado por la invasión de los artistas británicos en la escena estadunidense. La década siguiente no fue mucho mejor. En lo personal, Bennett sufrió el final de su segundo matrimonio y una grave adicción a las drogas. Sin embargo, dos álbumes grabados con el pianista Bill Evans serían clave para resurgir como el Ave Fénix.

Noticia en desarrollo.

LA NACION

