Murió la cantante canadiense Kelly Fraser a los 26 años

La cantante pop canadiense Kelly Fraser, de 26 años, que saltó a la fama por cantar en la lengua nativa esquimal, el inuit, murió en la pasada Nochebuena en la ciudad de Winnipeg, donde vivía. La noticia fue comunicada a la prensa por su productor, Thor Simonsen, pero hoy, la familia de la artista informó, a través de un comunicado, que Fraser se había suicidado.

En el comunicado redactado por los familiares de la cantante, se da cuenta de que ella se quitó la vida tras sufrir durante años trastorno por estrés postraumático que fue consecuencia de "traumas infantiles, racismo y persistente ciberacoso", según consigna el medio canadiense Global News.

"Lamentamos profundamente compartir la noticia de que Kelly Fraser se suicidó el 24 de diciembre en Winnipeg, Canadá", señalaron la madre y los hermanos de la artista en el citado comunicado.

Su compromiso con la lengua inuit

Fraser había versionado en 2012 el tema Diamonds, de Rihanna, en idioma inuit, con el que había ganado enorme popularidad . Había sido nominada también al disco indígena del año por la Academia de la música de Canadá gracias a su disco Sedna -nombre de la diosa del mar de los inuit-, de 2017.

" Kelly Fraser usaba la música pop como plataforma para fortalecer su lenguaje. También esperaba crear conciencia entre las nuevas generaciones sobre la historia de los inuit. Trataba de mejorar las condiciones para las personas inuit de forma apasionada y quería ayudar a los jóvenes a comprender la historia", recordó su productor, quien también era su amigo.

Al lanzar su disco Sedna, la cantante había manifestado que el objetivo de ese álbum era "curar a quienes sufren los resultados de la colonización, incluidos los efectos perjudiciales de la escuela residencial y la reubicación forzada".

Actualmente, la artista trabajaba en su tercer disco que iba a llevar por título Decolonize.

Fraser pertenecía a la etnia inuit, como se conoce a los aborígenes del Ártico de Canadá y nació en la comunidad de Sankiluaq, una población de solo 880 personas ubicada en la isla Flaherty, en la bahía de Hudson.

Su popularidad fue creciendo a medida que reversionaba en inuit canciones famosas como Let it Be, de Los Beatles, o Havana, de Camila Cabello.