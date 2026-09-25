Murió Oscar el “Negro” González Oro: reacciones y mensajes EN VIVO de despedida al periodista y conductor
El emblemático locutor falleció este viernes a los 74 años; en los últimos años se había mudado a Punta del Este, Uruguay
Débora Plager despidió a Oscar González Oro
Su vida en Punta del Este
En agosto de 2020, cuando se flexibilizaron las medidas en plena pandemia de coronavirus, González Oro cumplió con su deseo de mudarse a Uruguay.
“Me hizo muy mal el año 2020. En plena cuarentena, yo transformé mi programa de Radio Rivadavia en un ministerio para ayudar a la gente. En esa época, no había remedios oncológicos, no había insulina, no había pañales geriátricos, sillas de ruedas, bastones... Conseguimos casi todo pero yo quedaba con una carga terrible por las cosas que no podía conseguir”, le contaba a LA NACION en febrero de 2022. “Me quedaban dando vueltas esas cosas que no había podido cumplir. Y decidí dejar”.
“No creo que vuelva a hacer aire. Puedo manejar una radio, puedo asesorar, pero no sé si tengo ganas de tener la obligación de sentarme todos los días cuatro horas en un estudio. Quiero compartir tiempo con mis hijos, con quienes no compartí demasiado por mi profesión”, aseguraba.
Fabián Doman: "El hombre más importante de la radio"
Murió Oscar González Oro a sus 74 años.— Fabián Doman (@fabdoman) September 25, 2026
El hombre más importante de la radio. pic.twitter.com/U7kbMA3Qoq
Su última emisión en la radio: "Me han hecho muy feliz"
En los últimos años de su carrera volvió a alternar entre radio y televisión. En marzo del 2021 anunció su retiro de los medios después de 35 años de trayectoria. En su despedida explicó que sentía que había llegado el momento de cerrar una etapa y dejar atrás décadas de trabajo frente al micrófono. El 2 de abril de 2021 realizó su última emisión.
Al finalizar el programa, cerró su ciclo con una frase que sintetizó su vínculo con el medio: “Me han hecho muy feliz”.
Su vínculo con la radio
Su vínculo con la radio comenzó en Radio Rivadavia, emisora que años más tarde volvería a integrar y a la que él mismo definió como un lugar especial en su recorrido profesional.
Con el paso de los años, González Oro se convirtió en una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina, hasta alcanzar uno de sus mayores momentos de popularidad en Radio 10. Allí condujo durante 15 años El oro y el moro, programa que durante una década fue líder de audiencia en la radio AM. El ciclo se convirtió en uno de los principales espacios de la mañana radial y tuvo a González Oro como una de las figuras centrales de la emisora.
"Siento o sé que el final se acerca"
En agosto de 2023 se refirió a la culminación de la vida y escribió: “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz. Dios, si es que Dios, salva mi alma, si es que tengo alma”. Rápidamente, sus seguidores se preocuparon y comenzaron a mandarle mensajes para acercarle su apoyo.
Uno de sus últimos mensajes
En junio del año pasado unos mensajes suyos en redes sociales habían generado preocupación entre sus seguidores, cuando publicó frases como: “sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa”; “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa” y “respondé esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”.
Una de las trayectorias más extensas y reconocibles de la radio
González Oro construyó una de las trayectorias más extensas y reconocibles de la radio AM. A lo largo de 35 años de carrera se consolidó como conductor, periodista y locutor, principalmente en radio, aunque también desarrolló una trayectoria en televisión.
La despedida de Eduardo Feinmann: "Inmenso dolor"
Inmenso dolor. Te quiero, te querré siempre.— Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 25, 2026
Murió “El Negro” Oro, una voz que marcó una era en la radio - Infobae https://t.co/iQYs3rjaJP
Murió el “Negro” Oscar González Oro, a los 74 años
Este viernes murió Oscar “el negro” González Oro, a los 74 años, según pudo confirmar LA NACION. El conductor fue una de las grandes figuras de la radio. En los últimos años se había mudado a Punta del Este, Uruguay.
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