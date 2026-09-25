Murió Oscar el “Negro” González Oro: reacciones y mensajes EN VIVO de despedida al periodista y conductor

En agosto de 2020, cuando se flexibilizaron las medidas en plena pandemia de coronavirus, González Oro cumplió con su deseo de mudarse a Uruguay.

“Me hizo muy mal el año 2020. En plena cuarentena, yo transformé mi programa de Radio Rivadavia en un ministerio para ayudar a la gente. En esa época, no había remedios oncológicos, no había insulina, no había pañales geriátricos, sillas de ruedas, bastones... Conseguimos casi todo pero yo quedaba con una carga terrible por las cosas que no podía conseguir”, le contaba a LA NACION en febrero de 2022. “Me quedaban dando vueltas esas cosas que no había podido cumplir. Y decidí dejar”.