Murió O.J. Simpson: dónde ver en la Argentina la serie American Crime Story que reconstruye su vida

Este jueves se conoció la muerte de Orenthal James Simpson, más conocido como O.J. Simpson, a sus 76 años, tras un largo tiempo enfermo de cáncer, según comunicó su familia. En este marco, se recordó el juicio que marcó la vida de la exestrella del fútbol americano de la NFL, puesto que fue uno de los más famosos de la historia. En el mismo se lo juzgó por el asesinato de su exesposa Nicole Brown y un amigo de ella, Ronald Goldman, en 1994. Este hecho derivó en una serie que está disponible para ver en una reconocida plataforma.

La vida de Simpson, marcada por eventos como su encarcelamiento por robo a mano armada, coacción y secuestro, fue plasmada a la pantalla en una serie. Esta adaptación, titulada American Crime Story: El pueblo contra O.J. Simpson, es un spin-off de American Horror Story de Ryan Murphy y logra retratar con precisión en solo 10 capítulos el juicio y la historia del exdeportista.

Aunque originalmente se emitió en el canal de cable FX, ahora está disponible para ver en una de las plataformas de streaming más populares: Star+.

John Travolta, Cuba Gooding Jr. y David Schwimmer protagonizan la miniserie Netflix

Los guionistas Scott Alexander y Larry Karaszewski encabezaron la dirección creativa, mientras que Ryan Murphy, uno de los productores del proyecto, también participó activamente. La historia se basó en el libro de Jeffrey Toobin, The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson, publicado en 1996, un año después de los eventos narrados.

Los detalles del cuestionado juicio de O.J. Simpson

La producción se centra en el deportista O.J. Simpson, quien a pesar de enfrentar evidencias en su contra por el doble homicidio fue absuelto por un jurado. En esa misma línea, narra exhaustivamente el desarrollo del proceso judicial desde la perspectiva de los involucrados en el caso, resaltando las tácticas y estrategias empleadas por ambas partes para alcanzar sus objetivos.

O.J. Simpson y Nicole Brown

Cabe destacar que el juicio por la muerte de Ronald Goldman y Nicole Brown nunca llegó a una resolución definitiva y dejó un halo de incertidumbre y controversia que perdura hasta hoy. A pesar de las evidencias presentadas y la atención mediática sin precedentes, el veredicto de absolución de O. J. Simpson generó un gran debate en opinión pública. Por un lado, muchos cuestionaron la integridad del sistema judicial y la efectividad del proceso, mientras que otros continúan debatiendo sobre la posible culpabilidad o inocencia del acusado.

Quiénes forman parte de la serie sobre el “juicio del siglo”

Cuba Gooding Jr. asume el papel de O. J. Simpson en esta intensa adaptación, mientras que David Schwimmer, reconocido por su papel de Ross Geller en Friends, interpreta a su abogado y amigo Robert Kardashian, padre del famoso clan Kardashian. John Travolta, en un papel irreconocible, personifica a otro de los abogados, Robert Shapiro. Además, Sarah Paulson encarna a la dura fiscal Marcia Clark.

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story fue aclamada por la crítica y público, tanto así que se alzó con el premio Emmy a la Mejor serie, superando a competidores como Fargo, American Crime, The Night Manager y Roots. Este triunfo demostró la fascinación renovada por el juicio por asesinato de 1995 a O.J. Simpson, que también fue tema del documental O.J.: Made in America, estrenado en 2016.

