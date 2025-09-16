Murió Robert Redford, una leyenda de Hollywood, a los 89 años

Murió el reconocido actor, director y activista Robert Redford a los 89 años. Según indicó su agente al medio The New York Times, el artista falleció esta madrugada en su casa de Provo, Utah, Estados Unidos. Protagonizó clásicos como Butch Cassidy, El golpe y Todos los hombres del presidente, y ganó el Oscar por Gente como uno.

Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, afirmó al mismo medio que el intérprete había fallecido mientras dormía, pero no dio más detalles sobre las causas.

Robert Redford, un gigante de Hollywood FADEL SENNA - AFP

Además de su protagónico en películas que se volvieron éxitos alrededor del mundo -tal como Propuesta indecente, junto a Demi Moore- también era conocido por su papel como impulsor de la industria del cine independiente. Fue uno de los principales promotores del festival de Sundance, que se convirtió en una referencia para las películas producidas fuera de los grandes estudios cinematográficos en Estados Unidos.

También dedicó gran parte de su vida a ser un activista medioambiental comprometido. Redford luchó por la preservación del paisaje natural y los recursos de Utah, el estado en donde residía desde hacía años.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, era hijo de un ama de casa y un contador, una familia completamente alejada del ambiente artístico. Hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el western Butch Cassidy en 1969. Años después, la dupla volvió a unirse en El golpe, en 1973, que se consagró como ganadora del Oscar a mejor película y que le valió a Redford una nominación como mejor actor.

El actor protagonizó muchos éxitos a lo largo de su carrera. Evan Agostini - Invision

Pese a que su aspecto juvenil y su belleza siempre fueron aclamados, el actor y director trabajó arduamente para trascender su apariencia y su categoría de “galán” y lograr papeles que lo desafiaran artísticamente. Así, sus roles variaron desde el periodista del Washington Post Bob Woodward hasta un hombre de montaña en Jeremiah Johnson y un doble agente en el universo cinematográfico de Marvel, y sus coprotagonistas incluyeron a Jane Fonda, Meryl Streep y Tom Cruise.

“Nunca me vi como un sex symbol, en absoluto. Lo he visto en los demás, en cómo me miran por la calle, en cómo se dirigen a mí. La gente solo ve la sonrisa y los ojos azules”, reconoció en 1993 en luego del estreno de Nada es para siempre, la película en la que dirigió a Brad Pitt.

En 2018, a sus 81 años, la leyenda de Hollywood anunció que se retiraría de la actuación de la mano de la película Un ladrón con estilo. “Nunca digas nunca, pero he decidido que este será mi último trabajo como actor, y que me jubilaré cuando termine porque lo vengo haciendo desde que tengo 21 años. Pensé que ya es suficiente, y por qué no despedirme con un film que es positivo y esperanzador”, contó durante una entrevista con Entertainment Weekly.

Sin embargo, poco después se desdijo en diálogo con Variety, donde reconoció que afirmar de manera contundente que abandonaba la interpretación había sido “un error” y que, cuando lo hiciera, no iba a anunciarlo. “Cuando pase, lo haré en silencio, no hablaré del tema, pienso que suscita una atención equivocada”, expresó. Y así fue. Luego de su cameo en Avengers: Endgame (2019), donde retomó el papel que había interpretado años antes en Capitán América y el Soldado del Invierno (2014), Redford no volvió a un set de filmación -solo prestó su voz para el film Omniboat: una fantasía de barco rápido- ni contempló la idea de hacerlo. “Me gustaría mantener el misterio, así que cuando me vuelvan a preguntar si voy a dejar de actuar, yo dejaré de responder”, manifestó entonces, tajante.

Con información de AP y AFP