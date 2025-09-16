Nicki Nicole reemplazó a Lali en La Voz Argentina e hizo su debut como coach: “Confió en mí”

La Voz Argentina (Telefe) atraviesa momentos culminantes y ya falta cada vez menos para conocer al ganador de esta nueva edición. ¿Será el Team Lali o el de Miranda!? ¿Volverá a ganar Soledad Pastorutti o Luck Ra dará el batacazo? Solo queda esperar para saber la respuesta. Mientras tanto, el programa sigue su curso pero con algunas modificaciones. En la emisión del lunes 15 de septiembre, varios se sorprendieron al advertir que una de las cinco sillas no estaba ocupada por la intérprete de “Disciplina” sino por otra artista. ¿Quién? Nicki Nicole. La cantante reemplazó a su colega e hizo su debut en la competencia.

El lunes Nicolás Occhiato presentó a los jurados de La Voz, pero hizo una salvedad cuando llegó a la fila de la derecha. “Hoy tenemos una novedad, una debutante. ¡Nicki Nicole!“, exclamó el conductor. El estudio aplaudió y sus nuevos compañeros le dieron oficialmente la bienvenida. La cantante estaba sentada en la silla de Espósito acompañada por Joaquinha Lerena De La Riva, alias ‘La Joaqui’, su asesora de en esta etapa de la competencia.

Nicki Nicole ocupó la silla de Lali en la emisión del lunes de La Voz y estuvo acompañada por La Joaqui Adrian Diaz Bernini

“Muchas gracias. Voy a estar reemplazando a Lali que está cantando, está dando shows, está sirviendo digamos, así que me puso en este reemplazo”, expresó la intérprete. “Yo creo que ella confió demasiado en mí, vamos a ver que tal”, continuó cruzándose de brazos. “La vas a romper toda”, le dijo Occhiato. “Ya me parecía que no era Lali, pero dije, ¿le digo? Por ahí te hiciste algo Lali...“, acotó Luck Ra para ponerle una cuota de humor a la situación. ”Estabas confundido, ¿no primo? Mirabas y decías ‘es raro’. Cualquier cosa consultale a La Joaqui (su novia)“, sumó el conductor.

“Yo sé que la vamos a pasar muy bien. La verdad que los conozco a todos y los admiro. Siento que va a estar muy divertido y tengo acá a la reina que me va a estar acompañando, así que veremos que sucede”, sostuvo Nicki Nicole, feliz con la oportunidad de reemplazar temporalmente a su amiga en la competencia. La emisión estuvo centrada en los participantes del equipo de Ale Sergi y Juliana Gattas, por lo que la invitada tuvo que poner sus puntajes, pero la decisión final estuvo a manos del dúo.

Nicki Nicole debutó en La Voz Argentina como coach en reemplazo de Lali adrian diaz bernini

Si bien varios se sorprendieron al ver a Nicki Nicole en la silla de Lali, lo cierto es que su presencia no era una novedad. En la emisión del jueves 11 de septiembre del streaming de La Voz, Sofía Martínez y Romina ‘Momi’ Giardina habían anunciado el cambio. ¿Por qué se ausentó Espósito de las grabaciones? Por las demandas de sus dos shows en el estadio Vélez Sársfield y por el estreno de Verano Trippin, película dirigida por su amiga Morena Fernández Quinteros y en la que tiene una participación especial.

El agradecimiento mutuo entre Lali y Nicki Nicole en las redes (Foto: Instagram @lali)

Tras el programa, la intérprete de “Ojos verdes” hizo un posteo en su feed de Instagram donde mostró el backstage de su paso por el reality y le agradeció a su colega por darle la oportunidad de que cuidara de su silla. “Hoy por primera vez en esta edición de La Voz. Gracias Lali por confiarme tu lugar, te adoro reina”, expresó. Espósito, en tanto, compartió la publicación y respondió: “¿Y está jurada mega potra? Gracias por cuidarme el rancho, reina total“.