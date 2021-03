Murió Sofía Sarkany: los mensajes de los famosos para despedir a la diseñadora

Tras complicarse su cuadro de salud por un cáncer de útero que tenía desde 2018, esta mañana murió a los 31 años Sofía Sarkany -hija de Ricky, el reconocido diseñador de zapatos- y distintas personalidades públicas utilizaron sus redes sociales para extender sus condolencias y su cariño a la familia, en el difícil momento que les toca atravesar.

“Muy triste tu partida. Me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras. Tengo en mi cabeza a Ricky y Grace [por Graciela Papini, la mamá de Sofía] y no puedo imaginar su dolor”, escribió en su cuenta de Twitter la actriz Catherine Fulop.

Muy triste tu partida querida @sofiasarkany me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD💔💔😢😢 https://t.co/T70O6dO08x — Catherine Fulop (@catherine_fulop) March 29, 2021

También el gerente de producción de Artear, Coco Fernández, subió a su cuenta de Instagram una foto de Sofía, quien había sido madre hace poco menos de una semana junto a su pareja Tomie Allende, a través de subrogación de vientre, y escribió: “Una tristeza enorme. Pasó todo demasiado rápido para alguien tan buena y con tan buena energía. Una familia que siento parte de la mía desde muy chiquita. Dios sabrá por qué, yo no lo puedo entender. Buen viaje Sofi”.

El asesor de moda Fabián Medina Flores utilizó una imagen de Ricky, Sofía y él durante una campaña para concientizar sobre el cáncer de mama e indicó: “Que el amor, entusiasmo por tu trabajo, la vida, acompañe siempre a tus afectos más importantes”.

Que el amor , entusiasmo por tu trabajo ,la vida , acompañe siempre a tus afectos más importantes #sofiasarkany pic.twitter.com/Wdf2AwmQte — Fabian Medina Flores (@famedinaflores) March 29, 2021

Por su parte, Dolores Mitre también compartió una foto junto con la diseñadora y comentó: “Pasó todo demasiado rápido para alguien tan buena y con tan buena energía y positiva siempre”.

Sin palabras 💔 eras y sos un sol de persona. Gran beso a @RickySarkany y toda la familia en este tristísimo momento pic.twitter.com/nnpEkG39We — DM (@DoloresMitre) March 29, 2021

En el ámbito de la moda, otro de los que se manifestó por la muerte de Sofía fue Benito Fernández, quien habló de “una diseñadora que se formó para ser la mejor” y que también la recordó como la hija de un amigo. “La vi crecer profesionalmente, siempre con una sonrisa y su entusiasmo por la vida”, contó.

El reconocido conductor Marcelo Tinelli utilizó Twitter para expresar su dolor por la noticia. “Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho”, le escribió a Ricky Sarkany.

También Jorge Rial consideró que “no hay manera de asumir” la muerte de Sofía Sarkany y añadió: “Solo tristeza y solidaridad infinita con su familia”.

