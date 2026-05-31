La noche de Mirtha: del elegante look de la Chiqui a la revelación de Ricky Maravilla sobre su histórica caída en uno de sus almuerzos

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina lució un vestido en plata y oro que despertó los aplausos de todos en el estudio. Luego, ya junto a sus invitados en la mesa, le preguntó a Ricky Maravilla por aquella famosa caída en uno de sus almuerzos que con los años se convirtió en uno de los bloopers más comentados de la televisión.

A las 21.30 puntual, la Chiqui apareció, como siempre, parada junto a su escritorio. Con su clásica cortina musical de fondo y una gran sonrisa, saludó a todos con besos al aire y se dispuso a recitar la frase con la que abre, desde hace unos años, sus legendarias cenas: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y se dispuso a compartir el look elegido para la ocasión.

“Miren qué divino el vestido que tengo hoy. Es un vestido plata y oro, bordado con cristales, perlas y satén. Divino, ¿eh? Es de Iara”, destacó mientras mostraba a cámara los detalles del diseño. Enseguida mostró los anillos y los aros, todo perfectamente combinado, y el peinado para la ocasión.

Después de un corte, la conductora pasó a la mesa, donde la esperaban el actor Osvaldo Laport, quien debutará en el Teatro Ópera con la obra Billy Elliot; Denise Dumas, la conductora y actual panelista de LAM; la actriz Andrea Politti, hoy parte del elenco de HDP Hijos de Primera en el Teatro Politeama; y el cantante Ricky Maravilla.

La verdad detrás de uno de los bloopers más recordados de los 90

La famosa caída de Ricky Maravilla en el programa de Mirtha Legrand sucedió en el año 1990, cuando la diva hacía ingresar uno a uno a sus invitados a una recepción, donde se sentaban en unas banquetas altas de acrílico transparente. El cantante ingresó al estudio al ritmo de su canción más famosa, Qué tendrá el petiso, y luego de saludar a la conductora y hacer algunos pasos se dispuso a saludar a la Mona Giménez. En ese momento, el artista cordobés cayó al piso de una forma tan aparatosa que, luego de los gritos iniciales de sorpresa y de confirmar que estaba bien, la diva no pudo contener la risa.

Más de tres décadas después de aquel episodio, Legrand aprovechó la presencia del cantante en su mesa para despejar una duda que, según confesó, la acompañó durante todos estos años. “Vos viniste a un programa y te caíste cuando entrabas, bajaste una escalera. ¿Eso lo fraguaste? ¿Era mentira o te caíste? Siempre me quedó la intriga”, le preguntó sin vueltas.

Entre risas, Ricky Maravilla aseguró que el accidente fue completamente real. “Yo me tropecé, Mirtha”, respondió mientras en la pantalla se emitían las imágenes de archivo de aquel recordado momento televisivo.

“¿Sabés que yo pensé que era mentira? Que lo habías hecho a propósito”, insistió la conductora. Pero el artista volvió a negar cualquier tipo de actuación. “No, me tropecé de verdad. Pero la gente lo recuerda hasta el día de hoy”, señaló.

La propia Mirtha reconoció entonces que aquel episodio quedó grabado para siempre en la memoria del público, y Ricky fue más allá al revelar las inesperadas consecuencias que tuvo aquel tropezón para su carrera mediática. “Además me dicen: ‘¡El rating que tuviste!’. A partir de ese momento me llamaron Susana Giménez, Marcelo Tinelli, mucha prensa, hice tapas de revista, todo el mundo hablaba de eso”, recordó.

Incluso aseguró que el accidente se volvió una especie de marca registrada cada vez que visitaba otros programas de televisión. “Cuando iba al programa de Susana Giménez, la producción me decía: ‘Ricky, tirate, tirate’. Iba al programa de Marcelo Tinelli y me decían: ‘Ricky, te vas a caer, ¿no?’. Así que me pedían que en mi entrada me cayera”, repasó mientras el resto de los invitados se reía.

Ricky Maravilla pasó por el programa de Mirtha y habló de su histórica caída tadeo Bourbon

Lejos de lamentarse por aquel momento, Ricky reconoció que la repercusión terminó jugando a su favor y convirtiendo aquel accidente en uno de los bloopers más recordados de la televisión argentina. Mientras tanto, Mirtha reivindicó el papel de su programa en la historia. “No, pero la primicia la tuvimos nosotros. El tropezón lo tuvimos nosotros”, remató la diva entre risas.