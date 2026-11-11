Murió Stacy Keach, actor de Prison Break, a los 85 años

El actor Stacy Keach, reconocido por sus trabajos en las series Prison Break y The New Mike Hammer, murió el martes 10 de noviembre a los 85 años como consecuencia de una afección cardíaca. Fue su esposa quien confirmó la noticia a través de un comunicado en el que expresó que “su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas”.

Keach murió en su casa de Magdalenka, Polonia, rodeado de su familia “tras una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca”, indicó su esposa Małgosia Tomassi a través de un comunicado difundido por Variety. “Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia. Su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre”, expresó la mujer.

Stacy Keach, reconocido por su trabajo en Prison Break, murió a los 85 años (Foto: IMDb)

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