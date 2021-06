A 25 años de Macarena, Los Del Río: “Quisimos darle alegría al mundo”

De Bill Clinton a la Madre Teresa de Calcuta, en la década del 90 pocos se han resistido al encanto de “Macarena”, una canción escrita en el cuarto de un hotel pero que, de acuerdo con su compositor, tuvo la bendición de la Virgen María. Mucho antes del boom latino de reggaeton y el trap, Los del Río hicieron que el mundo cantara en español y que repitiera hasta el hartazgo su coreografía. El dúo, que vivió en carne propia el coronavirus, ahora se reinventó y se sumó a una experiencia virtual única sin olvidar sus orígenes: “Extrañamos Buenos Aires, queremos ir a tomar un café a La Biela y caminar por la calle Arroyo”.

Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones atendieron la videollamada de LA NACION en su estudio en Andalucía, rodeados de las diferentes distinciones que recibieron por “Macarena” en todo el mundo. “Tenemos disco de oro, de platino, de diamante... ¡se quedaron sin materiales para hacernos discos! ¡Tenían que inventar récords porque quebrábamos todos!”, bromea Monge sobre la canción que escribió, tras un show en Venezuela en la que conoció a una bailarina llamada Magdalena. Esa noche, en el hotel, compuso el estribillo y semanas más tarde terminó la letra pero cambió el nombre de la muchacha por el de su hija.

“Uno siempre escribe pensando que pueda pegarla un poquito. Magdalena es un nombre precioso, pero yo tengo una hija que se llama Esperanza Macarena y pensé en ella. Además la Virgen de la Macarena me lo pidió en un sueño. Y bien, lo que pasó con la canción es que primero llegó ese poquito de éxito, y después otro poquito y después otro... al tiempo eran 200 mil poquitos, ¿lo puedes creer? ¡No ha ocurrido en la historia! Pasamos de vender 350 mil discos por semana en México a que Clinton la usara en un acto y sonara en el Superbowl”, reveló.

Y si bien Los del Río tenían una larga carrera y algunos éxitos como “Sevilla tiene un color especial”, con “Macarena” sencillamente dominaron el mundo. Se calcula que se vendieron 110 millones de placas en todo el mundo y aún sigue sonando. Esto les permitió tener una extensa carrera que sigue vigente pero que, como la de todos los artistas, se vio frenada por la crisis del Covid-19.

"¡Le pedimos a la Virgen del Rocío que se lleve la pandemia y nos deje darle alegría y cosa buena al mundo!", asegura el dúo andaluz

En medio de la pandemia el dúo pasó siete meses sin verse respetando el aislamiento, algo que no había pasado en las últimas dos décadas y porque Monge atravesó la enfermedad: “Yo fui uno de los primeros en tener coronavirus, en marzo de 2020, y me pegó un jarreón de quince días incomodísimos, no me tuvieron que internar, pero estuve en cama con tratamientos. Fue muy duro. Mi mujer, mis hijos y mis nietos me han ayudado a superarlo junto, claro, con los médicos”.

Ahora ambos músicos tienen las dos dosis de la vacuna, pero siguen con los cuidados: “Se equivocan los que creen que esto ha terminado. Hay que tenerle respeto a esta enfermedad. Espero que las vacunas haga ‘un buen levante’, que se lleve toda esta historia que ha terminado con la Semana Santa, con la Feria de Sevilla, con las corridas de toros, con tantísimas cosas...”

“Nosotros confiamos en que nos ampare la Virgen del Rocío. Aquí cerca de Sevilla está la Romería del Rocío, que es algo que nosotros no nos podemos perder, pero que ya van dos años que no se hace. ¡Le pedimos a la Virgen del Rocío que se lleve la pandemia y nos deje darle alegría y cosa buena al mundo!”, completó Perdigones con un guiño a su tema.

Pero que no haya shows no ha detenido a Los del Río, quienes se han convertido en anfitriones de la plataforma de Airbnb para recibir invitados a una villa andaluza en donde prometen hacer vivir una experiencia única: “En estos tiempos tan malos son muy importantes los buenos anfitriones, los que te reciben con alegría, con música, con calidez. Nuestro objetivo es que quienes se hospeden con nosotros, al irse a sus hogares, digan que Andalucía es el mejor sitio del mundo”. La propuesta, entonces, es que cuatro huéspedes puedan vivir, por medio de Airbnb, dos noches en una hacienda sevillana junto al grupo, con actividades que incluyen, por supuesto, mucha música y mucha comida.

Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones serán anfitriones de lujo para Airbnb

“El mundo necesita muchísimo amor y esta zona le brinda no sólo eso sino una gastronomía maravillosa. España tiene unos vinos maravillosos, pero en el sur están los mejores, ¡vamos! ¡para qué negarlo! Tenemos el mejor jerez también, que es maravilloso. Tenemos unas costas para quitarse el sombrero con una infraestructura de hoteles, de carreteras, estamos lleno de amor por los demás”, explicó Perdigones. Quienes no tengan la suerte de ir hasta allí podrán, de todos modos, hacer una experiencia online que es abierta a personas curiosas de todo el planeta: “Vamos a cocinar. Bueno, no vamos a mentir, tendremos cocineros. Ahora se los llama ‘chefs’, pero nosotros les decimos cocineros porque somos de otra época. Haremos dos platos, uno por nuestras propias manos y otro con especialistas porque... en ocasiones uno sólo estorba en la cocina y es mejor dejarlo en manos de los que saben. Pero a un plato andaluz no puede faltarle el ajito, la cebollita, el tomatito, la pimenta...”.

Se trata de una manera diferente de celebrar los 25 años desde que ‘Macarena’ llegó a lo más alto de la lista de éxitos de Billboard, en donde se mantuvo por varias semanas. “Nuestra actuación más inesperada fue con Juan Pablo II, que nos pidió que tocásemos más de una vez en el auditorio del Vaticano. Y una vez tocamos para la Madre Teresa de Calcuta en una obra benéfica. Y nos ha llegado al corazón”, aseguró Monge.

“Cuando hicimos la canción quisimos darle alegría al mundo y los cinco continentes se pusieron de acuerdo para pasarlo bien”, recordaron. Y por supuesto la Argentina no fue la excepción, siendo un país muy especial para el dúo. Ambos cantantes tienen vívidos recuerdos de sus numerosas visitas: “Cuando llegamos a Buenos Aires se nos abrieron los ojos y yo recuerdo que le dije a Antonio: ¡esta es una capital europea! Nos sentíamos en nuestra casa tomando un café en La Biela o caminando por la calle Arroyo o comiendo en los carritos ¡tienen una ciudad maravillosa!”

“Sabemos que en Argentina ahí somos ‘los gallegos’... ¡porque a todos los españoles nos dicen gallegos! Eso siempre nos ha causado gracia. Pero nos ha impactado el cariño que nos tienen a todos, tanto hijos o nietos de españoles como de cualquier familia. Y el sentimiento es mutuo porque aquí admiramos y queremos a la Argentina. Nos sentimos hermanados porque cuando se habla de Argentina, se habla de la familia de España”

