A los 75 años, murió John Gosling, ex tecladista de The Kinks

John Gosling, tecladista que integró el grupo The Kinks durante la década del setenta, murió el último viernes, a los 75 años. La noticia se conoció a través de las redes de la banda. Incluso, uno de sus integrantes fundadores, Ray Davies, expresó: “Condolencias a su esposa Theresa y familia. Descansa en paz querido John (...) . Estoy consternado y profundamente dolido por la muerte de John Gosling. Ha sido un amigo y un importante colaborador de la música de Kinks durante el tiempo que estuvo con nosotros. Mi más sentido pésame a su esposa y su familia. Siempre tendré un profundo afecto y amor por él en mi corazón. Gran músico y gran hombre”.

We are deeply saddened by the news of the passing of John Gosling. We are sending our condolences to John's wife and family. (1/4) pic.twitter.com/eFl5n6MQfB — The Kinks (@TheKinks) August 4, 2023

Por su parte, el baterista Mick Avory recordó a su viejo compañero de ruta: “Hoy perdimos a un querido amigo y colega. Era un gran músico y tenía un sentido del humor fantástico, lo que le convirtió en un miembro popular de la banda. Nos deja algunos recuerdos felices”.

Gosling había participado en los Kinks desde que el grupo grabó el álbum Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One. Entre 1970 y 1978 fue parte del proyecto. Su última participación fue en el disco Misfits, de 1978. El tecladista había nacido en Paignton, Inglaterra, el 6 de febrero de 1948 e ingresó al grupo cuando la banda estaba totalmente instalada en la escena musical británica. Llegó antes de una presentación que el grupo dio en el popular programa televisivo Top of The Pops, que se dedicaba a difundir la labor de los artistas de la escena musical. En “Lola” dejó registrados sus teclados por primera vez. Fue un éxito que sucedió a otros que Ray Davies y compañía venían cosechando desde mediados de los sesenta: “You Really Got Me” en 1964, “Tired Of Waiting” en 1965 y “Sunny Afternoon” en 1966. La estancia de Gosling también incluyó el éxito Top 40 en los Estados Unigos “A Rock ‘n’ Roll Fantasy” del álbum Misfits.

Previo a su arribo, los teclados solían ser grabados por Davies o por el sesionista Nick Hopkins. Gosling participó en diez álbumes de los Kinks hasta 1978. Inicialmente fue reemplazado por Gordon Edwards, de Pretty Things, quien abandonó rápidamente la formación. Ya para 1979 había sido reemplazado por Ian Gibbons. Muchos años más tarde, Gosling se reencontró con otros de sus ex compañeros, Avory y con el ex bajista de los Kinks John Dalton, para formar Kast Off Kinks con el guitarrista y cantante Dave Clarke. “Creo que debo haber tenido mucha influencia en retrospectiva, pero en realidad no fue intencional”, dijo Gosling al sitio Kast Off Kinks.

The Kinks, en los años setenta

Los años en los que Gosling participó en el proyecto Kinks fueron los más experimentales, antes de que la banda volviera a dar un giro hacia una producción más comercial. En 1973, Ray Davies, cerebro del grupo, se sumergió de lleno en el estilo teatral, comenzando con la ópera rock Preservation, una extensa crónica de la revolución social y una consecuencia más ambiciosa de Village Green Preservation Society. Junto con el proyecto Preservation, la formación de The Kinks se amplió para incluir una sección de trompetas y coros femeninos, reconfigurando esencialmente al grupo como una compañía teatral. Los problemas personales de Davies influyeron en la banda y la crisis hizo que tocara fondo, al tiempo que todo el proyecto musical debiera ser replanteado.

Para mediados de la década del setenta, cerraron su período “teatral”. Su contrato con RCA culminó y comenzaron una nueva etapa con Arista Records. Con el apoyo de Arista se redujeron a un grupo central de cinco integrantes y renacieron como una banda de rock de estadios. Sleepwalker, lanzado en 1977, marcó un regreso al éxito para el grupo, ya que alcanzó el puesto 21 en la lista Billboard. Sin embargo, para ese momento Andy Pyle y John Gosling decidieron dar un paso al costado (Misfits , publicado al año siguiente fue el último con el sello de este tecladista). Dejaron el grupo para trabajar juntos en un proyecto separado.

