A los 98 años murió el compositor Arthur Hamilton, creador de la canción “Cry Me a River”

Arthur Hamilton, compositor nominado al Oscar y especialmente conocido por ser el creador del clásico de la canción “Cry Me a River”, falleció a los 98 años. El anuncio lo hizo la sociedad de compositores y autores de los Estados Unidos (ASCAP) aunque sin dar mayores detalles de su partida.

Como ha ocurrido tantas veces, el modo en que una canción gana el corazón del público no siempre coincide con la opinión de la crítica especializada o de aquellos que intervienen en la industria del espectáculo. Hamilton recibió una nominación al Oscar a la mejor canción (compartida con el compositor Riz Ortolani) por “Till Love Touches Your Life”, de Madron (1970), película dirigida por Jerry Hopper, con las actuaciones de Richard Boone, Leslie Caron y Paul Smith, entre otros. Pero nunca obtuvo nominaciones por “Cry Me a River”, que fue el mayor éxito de su carrera.

Hamilton compuso su gran hit en la década del cincuenta. Fue grabado por la cantante Julie London en 1955 y apareció, al año siguiente, en la película The Girl Can’t Help It. Recién después se comercializó como single. Y, desde entonces, fueron muchos los artistas que la versionaron, en diferentes idiomas.

En 1970 llegó a la voz de Joe Cocker, cuando el británico la adoptó para el álbum Mad Dogs and Englishmen. También se la puede encontrar en el catálogo de bandas como Aerosmith y solistas de la talla de Ella Fitzgerald, Lesley Gore, Ray Charles, Barbra Streisand, Natalie Cole, Dinah Washington y Etta James, entre otros. En redes seguramente se puede encontrar una que Fitzgerald grabó con el guitarrista Joe Pass, y que resulta una delicada perla por la simpleza o intimidad que genera.

En cuanto a las traducciones, “Cry Me a River” recorrió el mundo. Allá por la década del sesenta, Roberto Carlos grabó una en portugués: “Chore por mim”. Y en los ochenta, el grupo La Torre, encabezado por Patricia Sosa, grabó la propia, para su álbum Sólo quiero rock and roll; en ese caso la traducción del título fue bien literal: “Llórame un río”.

En películas

Ya en el nuevo siglo, se la pudo encontrar otra vez en las pantallas, como parte de los soundtracks de las películas Passion of Mind (2000) y V for Vendetta (2006). Hace unos años el cantante español David Alma la registró para el álbum Cuaderno de amor.

“Simplemente me gustó la combinación de palabras”, dijo Hamilton hace más de una década a The Wall Street Journal. “En lugar de ‘Cómete el corazón’ o ‘Me vengaré de ti’, ‘llorame un río’ sonaba como una respuesta ingeniosa y amable a alguien que te había herido o roto el corazón. Su uso generalizado como frase despectiva me sigue deleitando y asombrando. Siempre que mi esposa y yo vemos una película o un programa de televisión y se usa la frase, nos reímos”, comentó con tono risueño.

Según informa The Hollywood Reporter, Arthur Hamilton Stern nació en Seattle el 22 de octubre de 1926. Su padre, Jack Stern, fue compositor y orquestador y trabajó en películas como His Night Out (1935), Little Miss Nobody (1936) y Sweetheart of the Navy (1937). Su madre, Grace Hamilton, escribió las letras de las canciones de su esposo.

Llegó a Los Ángeles con sus padres cuando recién comenzaba a caminar. Aprendió a tocar el piano y en 1949 escribió un musical en vivo, What a Day, para la estación local KTTV. Después, trabajó un par de años para una editorial musical.

Hamilton dijo que se inspiró en el legendario artista de cabaret Bobby Short. “Muchas veces dije: ‘Nunca fui a la universidad, fui a Bobby Short’”, comentó en 2016 en un episodio del podcast The Paul Leslie Hour.

Si bien la versión de Julie London de “Cry Me a River”, con el acompañamiento de Barney Kessel, que fue publicada por el recién fundado sello Liberty Records, se convirtió en su canción insignia, tienen otras obras que se pueden mencionar. De hecho, fueron grabadas por otros artistas de renombre. Bobby Darin grabó “He Needs Me” como “She Needs Me”, en 1959 para su segundo álbum, junto a temas como “Mack the Knife” y “Beyond the Sea”.

Además, el repertorio de Hamilton está integrado por “Rain Sometimes”, “One Look” y “The Best I Ever Was”. El compositor obtuvo nominaciones al Emmy en 1993 y 1994 por sus canciones “Good Things Grow” y “Something Is Out There”, de las películas para televisión Blind Spot y The Corpse Had a Familiar Face, respectivamente.