ABBA: tras varios años de producción, finalmente se estrenó en Londres su nuevo espectáculo de hologramas

Y finalmente llegó el día luego de tantos anuncios hechos a finales de 2021. Por fin se estrenó en Londres el espectáculo holográfico de ABBA y los cuatro integrantes del cuarteto estuvieron para darle la bienvenida al público a esa primera función.

Todo eso ocurrió en la noche europea de ayer, cuando Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson y Agnetha Fältskog, muy elegantes todos, ingresaron por la alfombra roja al estadio especialmente diseñado y montado en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres, para el espectáculo denominado ABBA Voyage, como el último disco del cuarteto sueco, editado el año pasado.

Claro que durante una hora y media de show, las canciones de este espectáculo no fueron únicamente las más recientes. La lista del repertorio, que incluye grandes e inolvidables himnos de la banda , es la siguiente: “The Visitors”, “Hole In Your Soul”, “SOS”, “Knowing Me, Knowing You”, “Chiquitita”, “Fernando”, “Mamma Mia”, “Does Your Mother Know?”, “Eagle”, “Lay All Your Love On Me”, “Summer Night City”, “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, “Voulez-Vous”, “When All Is Said And Done”, “Don’t Shut Me Down”, “I Still Have Faith In You”, “Waterloo”, “Dancing Queen”, “Thank You For The Music”, “The Winner Takes It All”.

Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad y Björn Ulvaeus en el pre estreno del ABBA Voyage, en el ABBA Arena de Londres David M. Benett - Getty Images Europe

Luego de la presentación formal, desde esta noche habrá funciones hasta mediados del próximo año, los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos. En algunos casos serán dos funciones por día. Inicialmente había sido pensado para que estuviera en ese venue hasta diciembre, pero luego se extendió hasta el 28 de mayo de 2023. Se espera que también los avatares de Björn, Frida, Benny y Agnetha (“ABBA-tars”, como se los llama) , salgan de gira por todo el mundo, acompañados por una banda de 10 integrantes.

En la alfombra roja, durante una tarde que no terminaba de ser primaveral en el hemisferio Norte, hubo un desfile de figuras encabezado por los cuatro protagonistas. Ellas estaban vestidas de blanco y ellos de oscuro (aunque Benny se animó con una chaqueta floreada multicolor, para no perder el estilo ABBA de los setenta, ese que hoy a más de uno le podría dar un poco de vergüenza ajena). T

También dijeron presente estrellas del espectáculo, como Kate Moss, Keira Knightley y Kylie Minoghe, además del rey Carl Gustaf y la reina Silvia de Suecia.

La historia de un amor como no hay otro igual

ABBA dejó de subir a los escenarios a principios de la década del ochenta. Sin embargo, dejó un recuerdo imborrable en sus fans. Tanto es así, que en 2016, luego de algunos encuentros, comenzó a gestarse la idea de un regreso de la banda, pero de una manera distinta.

Publicar un nuevo disco, eso sí, que tras algunos contratiempos y luego la pandemia recién se pudo publicar en 2021, y llevar un espectáculo con sus grandes éxitos, pero a la manera de estos tiempos: con hologramas. Habiendo pasado los setenta años, ninguno de los cuatro estaba para andar a los saltos de escenario en escenario, de avión en avión. Y como la idea del show era evocativa, ¿qué mejor que construir avatares tomando a los ABBA de finales de los setenta, a imagen y semejanza de cada integrante?. Así surgió el espectáculo que, desde hoy, está disponible para el público (en principio, para todo el que se acerque hasta Londres y pague la entrada, por supuesto).

Los cuatro integrantes de ABBA, en la versión ABBAtars Industrial Light & Magic

Regreso con gloria

La campaña para llegar a este estreno comenzó el 2 de septiembre de 2021. “Gracias por esperar: el viaje está por comenzar”, decía el mensaje en la web ABBA Voyage que lleva la firma de Agnetha, Björn, Benny y Frida. A casi cuarenta años de su disolución, ABBA, el cuarteto sueco más famoso del mundo estaba de regreso.

“Únase a nosotros para un concierto de 40 años de proceso. Un concierto que combina lo viejo y lo nuevo, lo joven y lo no tan joven. Un concierto que nos ha vuelto a reunir a los cuatro” . Y allí también aseguraban que, como ningún verdadero regreso sería completo sin nueva música, habría un disco en las bateas físicas y virtuales, que habían grabado juntos, en el estudio de Benny.

ABBA, con los trajes que usaron para registrar sus movimientos para el show holográfico Baillie Walsh

Como adelanto, ese día pusieron a disposición de los fans dos canciones de ese álbum, “Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down”, que sintetizaban, de algún modo, el espíritu de este regreso. Desde su disolución, más allá de las reediciones de sus discos y los compilados, los cuatro integrantes recibieron muchas ofertas para volver a subir a los escenarios juntos.

Nunca aceptaron hasta que en 2016 comenzó a tomar forma el proyecto que ahora logran concretar . La letra de la canción más lograda del álbum parece reforzar la idea de volver, aunque no sea con sus propios huesos sobre el escenario.

“Todavía tengo fe en ti. Ya lo veo. A través de todos estos años en los que la fe sigue viva, de alguna manera. Había una unión de corazón y mente. Los gustos de los cuales son raros y tan difíciles de encontrar, ¿Lo tengo en mí? Creo que están ahí. Porque sé que escucho una canción agridulce. En los recuerdos que compartimos todavía tengo fe en ti. Y diré, realmente, que nunca pensé que me sentiría así. Pero me recuerdo a mí mismo. De quiénes somos. Cuán inconcebible es llegar tan lejos ¿Lo tengo en mí? Creo que está ahí. Porque sé que escucho una canción agridulce. Está en los recuerdos que compartimos, los tenemos en nosotros. Ha llegado un nuevo espíritu. La alegría y el dolor. Tenemos una historia. Y sobrevivió. Y nos necesitamos unos a otros como luchadores en un ring. Estamos en esto juntos. Pasión y coraje. Es todo. Todavía tengo fe en ti. Eso sobresale por encima de las locuras que hicimos. Todo se reduce al amor ¿Lo tengo en mí? Creo que está ahí. Porque sé que escucho una canción agridulce”.

En ese momento, Agnetha y Frida todavía no asomaban sus narices. Solo los muchachos dieron algunas entrevistas. “Sobre la primera de estas canciones, ‘Still Have Faith in You’ -decía Björn- cuando escuché la música de Benny supe que hablaba de nosotros. Es difícil de imaginar que somos aquello que fuimos. Ser amigos, disfrutar de la compañía del otro. Y una lealtad total. ¿Quién puede experimentar eso? Nadie ”. Y sobre el show, Benny dijo: “A los que verán en el show es a nosotros. Será un espectáculo de una hora y media aproximadamente, con grandes éxitos, con otras canciones que no fueron grandes éxitos pero que nos gustan y con temas nuevos. Pasaron cuarenta años; en realidad 38 o 39, pero pero cuando volvimos a grabar sentimos como si ese tiempo no hubiera pasado. Cada uno en el estudio, cada uno en su rol. Fue increíble”.

El video mostró la producción del espectáculo holográfico en el que cada uno debió tocar y cantar dentro de un set de filmación, que luego será transformado en un avatar. Los productores tomaron como modelo de referencia a los cuatro ABBA de 1979, usaron sensores para el cuerpo de cada integrante y decenas de cámaras. ¿Y el resto de las nuevas canciones? “Creo que son buenas -dijo Benny-. Creo que hicimos lo mejor que pudimos... para nuestra edad”, bromeó.

El “sueño del pibe”

El coreógrafo Wayne McGregor cumplió un sueño personal con este espectáculo de ABBA: “Imagínense: crecer en el norte de Inglaterra en los años setenta y aprender bailes de salón, latinos y disco con las increíbles canciones de ABBA. Tenía 8 años y estaba totalmente transportado. Esto fue avanzar rápido hasta 2020, estar en Suecia y bailar con ABBA, en la vida real. Estaba a punto de cumplir 50 años y totalmente transportado de nuevo. Esa es la magia de ABBA. Hemos compartido muchas aventuras creativas y alegres con un equipo de colaboración audaz para hacer posible lo imposible para ABBA Voyage. Magia tecnológica, inmersión de vanguardia e innovación en entretenimiento. Tenemos nuevas canciones y nuevos movimientos, y también canciones y movimientos clásicos. ABBA es dance y siempre lo será”, concluyó.