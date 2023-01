Abel Pintos cerró el Festival de Folklore de Cosquín y brilló en el escenario que lo vio nacer

escuchar

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín finalizó su 63ª edición con Abel Pintos como el gran protagonista de la noche . Se cumplieron 25 años desde que el cantautor bahiense subió por primera vez al escenario Atahualpa Yupanqui de la mano de León Gieco, su padrino artístico, y desde ese momento no hizo más que conquistar al público. Este domingo Pintos festejó este aniversario cerrando el festival que lo vio nacer. “Es una noche verdaderamente especial para mí”, dijo el artista al referirse a esta celebración en el comienzo de su show y calificó como “un regalo de Dios” la posibilidad de recordar las últimas dos décadas de su carrera y lo significativo de su paso por la plaza Próspero Molina.

La novena y última luna de Cosquín 2023 tuvo su apertura de la mano de un ensamble de música académica y folklórica constituido especialmente para este evento. Fue el violinista Néstor Garnica quien inauguró la noche junto a la concertista cordobesa Lucía Luque y la Camerata Docta . De ese modo, y en palabras del locutor Claudio Juárez, se dio inicio a una noche mágica “donde (Vittorio) Monti y (Antonio) Vivaldi se dieron la mano con los autores profundos del cancionero popular de nuestro país”, que continuó luego con las notables actuaciones de Lucía Ceresani y de Franco Luciani.

Pintos ratificó su poder de convocatoria y el porte de un show de alcance internacional Laura Lescano - Télam

Cerca de las 2 de la madrugada el compositor y cantante bahiense dio inicio a su show con algunas de sus baladas y canciones pop e interpretó “Tu voz”, “Juntos”, “Espejo”, “Aquí te espero” y “Cómo te extraño”. Conmovido con las primeras ovaciones, se mostró agradecido con el público y les dedicó unas palabras: “Es un privilegio poder celebrar 25 años cantando en esta Plaza. Es cierto que hace muchos años que no hago estrictamente música folklórica, pero me dejaron seguir teniendo este espacio y eso es algo que me honra”.

Abel también se tomó un tiempo para pedir un aplauso para su hermano Ariel (guitarrista de su banda), quien también cumplió un cuarto de siglo en Cosquín y señaló que si bien no es partícipe de las dedicatorias sentía la necesidad de honrar a su familia y dedicarle la presentación: “Con todo nuestro amor a nuestros padres y a nuestro querido hermano Andrés” y también a “La Moro, una gran compositora salteña que la está peleando con toda la fuerza que la caracteriza”. Además convocó al escenario a Lucía Ceresani para interpretar “Stephanie”, de Alfredo Zitarrosa. Pintos también le dedicó un especial saludo a León Gieco, a quien calificó como “el papá de todos”, y luego presentó a Milo, el niño de 11 años que lo antecedió en la grilla dominguera esquivando una resolución del propio Festival que no permite la presencia de menores de 16 años y junto a quien entonó “Cuando llegue el alba”.

Tras casi dos horas de show y cerca de las 4 de la madrugada, Pintos entonó clásicos de su repertorio como “Asuntos pendientes”, “Cien años”, “Revolución” y “La hice llorar”. Luego de recibir como reconocimiento el poncho coscoíno brilló en los bises con “Motivos”, “De solo vivir” y “Piedra libre” para finalmente cerrar el festival a lo grande.

Abel Pintos: “Es un privilegio poder celebrar 25 años cantando en esta Plaza" Laura Lescano - Télam

El movimiento folklórico está sufriendo una marcada reconfiguración después de años de recambios generacionales. Sin embargo, las estrellas del festival surgidas en la década del noventa, pisaron fuerte en esta edición. En la sexta luna Raly Barrionuevo invitó a subir a cantar a Soledad Pastorutti y a Jorge Rojas, algo usual en el festival en donde reina la camaradería entre los artistas.

A lo largo de esta edición, la programación del histórico escenario de la Plaza Próspero Molina contó con figuras nuevas y otras consagradas. Entre las que se presentaron Los Manseros Santiagueños y grupos como Destino San Javier (hijos del Trío San Javier), o los salteños Ahyre, que buscan perfilarse como herederos naturales de Los Nocheros. El festival también contó con la presencia de Jairo junto al guitarrista Juan Falú y al pianista Horacio Lavandera en su noche de apertura.

