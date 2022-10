El dolor de Soledad Pastorutti por la muerte de una fan: “La peleaste hasta el final”

escuchar

El 2022 fue un gran año para Soledad Pastorutti. Se consagró como subcampeona de La Voz Argentina (Telefe) de la mano de su participante Yhosva Montoya, sacó el tema “Quiero todo” junto a Lali Espósito y Natalia Oreiro y el 29 de octubre tiene una cita con sus fans en el Movistar Arena. Sin embargo, recientemente una difícil situación golpeó su vida: la muerte de una persona muy querida. Con profunda tristeza la despidió en las redes y le dedicó un sentido mensaje.

Sin dudas, La Sole es una de las artistas más queridas y acumula seguidores a lo largo y ancho del país. Con frecuencia, suele subir a sus redes sociales detalles de sus trabajos, las colaboraciones que hace con distintos artistas e incluso algunas postales de momentos que comparte con su marido Jeremías y sus hijas Antonia y Regina. Sin embargo, en esta oportunidad compartió el duro momento que atraviesa. A través de un posteo expresó públicamente su tristeza por la partida de una persona muy cercana a ella: “La peleaste hasta el final”.

La Sole compartió su tristeza por la partida de Pupi (Foto: Twitter @sole_pastorutti)

La cantante publicó en su cuenta de Twitter unas palabras para despedir a una joven muy querida por ella. “Pupi de mi corazón… No lo puedo creer. Te voy a extrañar mucho, mucho. La peleaste hasta el final”, expresó con mucha emoción. “Mucha fuerza a tu familia y todas las Tikas. Me quedo con todos los momentos vividos juntas como un tesoro”, finalizó la publicación. Pero, eso no fue todo, sino que además subió una foto donde se las ve juntas, abrazadas y con sonrisas de felicidad en el rostro.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones. Muchos de sus seguidores lamentaron la triste noticia y le mandaron fuerzas para sobrellevar este difícil momento. A su vez, varias personas que conocieron a Pupi también dejaron un mensaje. “Tenemos el corazón roto. Sin dudas una parte nuestra se fue con ella, pero también nos quedamos con las cosas lindas y los millones de momentos vividos. Era el centro y el alma del grupo, la vamos a extrañar mucho”, manifestó una de sus amigas, mientras que otra agregó: “Nuestro corazón está en pedacitos, una parte de las Tikas se fue con ella. Gracias por estar siempre y por tus palabras, ella diría, ‘gilas las nombra gracias a mí’”.

Soledad Pastorutti reaccionó al comentario de un seguidor

Durante su paso por La Voz Argentina, Soledad no solo recibió elogios por convertirse nuevamente en ganadora, sino también por los looks que eligió para las distintas galas. Fue así cuando le contaron que sus admiradores la apodaron MILF (Mother I’d Like to Fuck) y ella, fiel a su estilo, no dudó en dar su opinión al respecto. “Me encanta, porque mi mejor amigo me ayuda con el vestuario”, sostuvo.

Soledad Pastorutti opinó sobre el apodo que le pusieron sus fans.

“Hoy es la persona que me viste y que convirtió al patito feo, no digo en algo lindo, pero en esto que ven hoy acá. Así que estoy orgullosa de escuchar esos comentarios, porque me costó un montón”, agregó.

