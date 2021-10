Adele reveló la portada y la fecha de lanzamiento de su nuevo disco

Luego de dar a conocer el nombre y la fecha de lanzamiento del primer single, “Easy on Me”, que se podrá escuchar a partir del viernes, Adele finalmente mostró la portada de su cuarto disco, 30, y reveló el día del lanzamiento: viernes 19 de noviembre.

En la tapa del álbum que llega seis años después del aclamado 25, vemos a la artista británica de perfil, luciendo una larga cabellera rubia, con un fondo azul verdoso. Asimismo, Adele compartió una reflexión en su cuenta de Instagram vinculada al proceso creativo de 30, que continúa con el patrón de la cantante de relacionar los títulos de sus trabajos con la edad que tenía cuando los compuso.

“Ciertamente no estaba ni cerca de dónde esperaba estar cuando comencé el álbum hace casi tres años. En realidad, todo lo contrario. Confío en la rutina y la constancia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Sin embargo, allí estaba yo sabiendo, incluso voluntariamente, que me estaba arrojando a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior”, escribió la cantante de “Hello” en un extenso texto. “Aprendí muchas verdades sobre mí en el camino. Me despojé de muchas capas, pero también me envolví en otras nuevas. Siento que finalmente encontré mis sentimientos nuevamente. Me atrevería a decir que nunca me había sentido tan tranquila en mi vida”, expresó Adkins.

La confesión de Adele sobre su divorcio de Simon Konecki

En una reciente entrevista con la revista Vogue, Adele se explayó, entre otros temas, sobre su divorcio en 2019 de Simon Konecki, con quien se casó en 2018 tras siete años de relación y un hijo en común, Angelo. “No era feliz, simplemente hacía las cosas porque tenía que hacerlas”, declaró Adele. “Ninguno de los dos hizo nada malo, no nos lastimamos ni nada por el estilo, solo quería que mi hijo me viera amando a alguien y siendo amada”, confesó la artista, y añadió que desde entonces está buscando “la verdadera felicidad”. Asimismo, elogió a su exmarido, asegurando que le confía hasta su propia vida. “Elegí a la persona perfecta para tener a mi hijo, esa es una de las cosas de las que más orgullosa me siento”, subrayó.

Adele en la portada de la versión británica de Vogue

Adele contó que vive muy cerca de Konecki, con quien comparte la custodia de Angelo, y que organizan cenas familiares para ver películas. “No es un ex cualquiera, es el padre de mi hijo”, remarcó. Respecto a su niño, de 9 años, la artista expresó que si bien necesitaba priorizar su felicidad, el divorcio afectó profundamente a Angelo. “Era infeliz, pero si puedo encontrar la felicidad y si él logra verme feliz, entonces ahí podré perdonarme definitivamente por eso”, reflexionó. “Una vez Angelo me preguntó si realmente lo estaba viendo, y en ese momento me quebré. Entonces empecé a compartirle lo que pasaba”, sumó la artista, quien comenzó terapia a raíz de la separación. “Lo hice para sentarme con la Adele de siete años, para hablar sobre mi papá, que era algo que estaba evitando”, dijo la cantante en referencia al complejo vínculo que tuvo con su padre, Marc Evans, quien la abandonó cuando tenía dos años, y quien falleció este año de cáncer.

Adele, en pareja con el agente Rich Paul

En cuanto a la temática de 30, Adele aseguró que no es un álbum “de ruptura” como sus predecesores sino de introspección, como bien remarca en el texto que publicó en sus redes este miércoles. “Habla del divorcio de mí misma, de cómo necesitaba reacomodarme y estar bien, porque la culpa también le puedo tener yo”, expresó, y confirmó estar en pareja con Rich Paul, el agente de LeBron James, con quien se sacó su primera selfie oficial para Instagram el pasado 19 de septiembre.