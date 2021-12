Alejandro Sanz vuelve al lugar donde empezó su carrera: la escuela de música de su barrio

MADRID.– La entrevista empieza en el pasillo, con un beso en cada mejilla, antes de ingresar en el salón donde recibe a la prensa en una jornada maratónica de presentación de su nuevo disco. Alejandro Sanz es el anfitrión absoluto de este espacio que conoce como la palma de su mano: la Escuela de Música de Moratalaz, un barrio detrás de la M-30, la vía de circunvalación de la ciudad. Su madre, María Pizarro, se ocupaba de sus dos hijos la mayor parte del tiempo ya que Jesús Sánchez, músico, estaba fuera del hogar por trabajo. “Mi madre luchaba en la casa/¿Cuántas veces la vi llorando porque perdía la batalla?/ Y cuando estallaba su impotencia,/Se me clavaba en el alma/ Y en las costillas con aquellos gritos de plata”, escribe y recita en “Bio”, el tema que inaugura su nuevo disco llamado Sanz, a secas, con el desafío que implica condensar una identidad en un disco de diez canciones. María buscaba actividades para ocupar el tiempo de sus hijos fuera del horario escolar y quiso inscribirlos en karate, pero no había vacantes, entonces fue a averiguar a la escuela municipal de música que quedaba muy cerca de su casa. Inscribió al pequeño en guitarra y al mayor en flauta. El resto es historia.

Una vecina se acerca a la puerta a preguntar, con dos bolsas de supermercado en cada mano, si es verdad que allí donde estudia su nieta hoy se encuentra Ale Sanz. A punto de cumplir 53 años, con tres décadas de carrera, él regresa al disco con un álbum donde convive el flamenco, lo electrónico y lo acústico. Adorado por el público, la crítica, muy amigo de sus amigos –incluso de los que están en el barro de la polémica, como Miguel Bosé–, Sanz fue nombrado Hombre del Año por la Revista Esquire. Vivió durante casi 20 años en Miami, pero ha regresado a Madrid, a su barrio y a sus infancia con sus versos y con su sonrisa tímida.

–”La vida se fijó en mí”, dice uno de los versos de “Bio”. ¿Qué profesor o maestro se fijó en vos? ¿Quién advirtió por primera vez el talento que tenías?

–Tenía un profesor, Don Andrés, en la primaria Nuestra Señora del Rosario. A él le gustaba mucho la guitarra y se fijó en mí, incluso después de clase, se quedaba dándome clase: “Este chico va a tocar bien”, decía. Entrañable.

–¿Cómo fue crecer en plena ebullición de la “Movida madrileña” en el extrarradio? ¿Era violento o peligroso?

-Bueno, sí había violencia en las calles, como la ha habido toda la vida. Moratalaz era un barrio muy familiar, muy residencial y se ha cuidado mucho todas las cosas. Fíjate dónde estamos, qué bien está esta escuela, pero la calle era otra cosa: la ley del más fuerte, del fuerte que abusa del débil. Yo era músico y tenía un salvoconducto.

–A menudo, como en tu nuevo disco, referís a tu timidez. Sos una persona muy pública. ¿Cómo lograste construir este caparazón?

-La mayor parte de los artistas que conozco son muy tímidos. Tenemos esta curiosa herramienta de protección que es abrirnos totalmente para protegernos, todo lo contrario de lo que se esperaría. La única forma de contrarrestar nuestra timidez es mostrar lo que tenemos dentro.

"La música es celebaración constante", asegura Alejandro Sanz Gentileza: Universal

–En Sanz hay muchos temas o momentos biográficos. ¿Cómo fue el proceso de la composición? ¿Es doloroso? ¿Se remueven heridas?

-No, no. Hay cosas, hay momentos que sí, cuando hablo de ms padres, pero realmente no es un proceso triste. Todo lo contrario: la música es celebración constante. Incluso cuando las canciones parecen tristes, la música te da una vía de escape.

–¿Llegás al estudio con una idea clara de aquello que querés expresar?

-No. Y creo que tener una idea preconcebida es una mala idea. La propia música te va cambiando. En cuanto a la idea de la canción, siempre es importante que sepas, musicalmente, qué quieres. Lo que tienes que intentar es que la canción termine pareciéndose lo más que puedas a la idea que tenías en la cabeza. Pero el concepto general es algo que va cambiando durante todo el proceso.

–Y nadie mejor que vos sabe cómo suena en tu cabeza...

-Por eso tienes que ser muy cuidadoso en todas las fases de grabación. Hay mucha gente involucrada, como arreglistas y cada uno le impregna a la canción un poquito de ellos. En algunos casos puede ser maravilloso, pero también puede opacar la sensación que tú tenías.

-Y más aún si el disco lleva tu nombre…

-(risas) No puedo mentir de esa manera tan descarada, de llamarle Sanz y que sea de un tal Rodríguez.

–Tu hijo también es músico. ¿De qué modo esas influencias van apareciendo, si es que aparecen, en tu música?

-Mi hijo estuvo presente durante bastante tiempo en la grabación del disco y fue muy refrescante escucharle. Ellos controlan más el tema del efecto, de nuevos sonidos, pero fíjate que él era mucho más purista que yo en algunas cuestiones: “A mí lo que me gusta es escuchar tu voz tan auténtica en medio de tantas voces procesadas”, me decía. Pues mira, aprendí que al final lo más refrescante es ser más conservador.

–Estás en contacto con astros juveniles, como Camila Cabello, y vos empezaste siendo muy joven. ¿En qué cambió la música o la industria para quienes comienzan? ¿Las redes sociales son una máscara o un aliado?

-Hay artistas y también hay influencers. Algunos que parecen artistas, pero son influencers. Pero los artistas de verdad utilizan las redes como una herramienta más y eso es lícito y es una gran ventaja para comunicarte con gente. Si querías triunfar en Europa tenías que visitar uno a uno los países. Hoy un chico desde España, desde Argentina o desde donde sea puede hacer una carrera mostrando lo que hace a través de sus redes. Si construyes tu carrera en base a tus redes, no es suficiente.

–¿La autenticidad es lo más difícil de lograr en un artista joven o de conservar en un artista ya consagrado?

-Sí, en mi caso está la necesidad de evolucionar y de seguir siendo fiel a mí mismo y a la música que hago.

–En 2019 cerraste el Venezuela Aid Live con Juanes en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela [”Que nadie les robe el relato de su libertad, que es suya”, le dijo al público]. ¿Cómo llegaste a esta causa?

-A través de la experiencia, de ver cómo evolucionan los países que he ido visitando durante toda mi carrera. En concreto, el caso de Venezuela era evidente lo que había ocurrido, cómo han destruido un país que era maravilloso. La última vez que fui fue en 2010 o 2011, todavía vivía Hugo Chávez y nunca más volví.

–Hace algunas semanas te referiste en tu cuenta de Twitter a Maradona [ “Sus luces enormes, sus logros, su ilusionar a un país entero, su forma de poner en su sitio a los pelotudos, a las sombra de todos y a sus sombras. Las de cualquiera mil veces más mediocre. Viva Argentina y viva Maradona. Punto”]. ¿Qué te llevó a hacerlo?

-Estaba viendo un documental donde se lo criticaba mucho y me pareció muy feo. Obviamente nadie es perfecto y cada uno tiene sus circunstancias personales, pero es indudable sus aportaciones en otros aspectos. Lo conocí en un momento y me dio cierta nostalgia.

–Y a vos, ¿te pesan las críticas? Más aún en un disco que se llama Sanz...

-¿Por qué habrá críticas? (risas) No, no me importa, que cada uno opine lo que quiera, mientras haya gente que lo disfrute, ya con eso estoy bien. Solo intento hacer bien mi trabajo.