Joan Manuel Serrat habló de su despedida de los escenarios en La peña de Morfi y Gerardo Rozín se quebró al aire: “Ya no volveré a tocar”

Los primeros días de diciembre el mundo de la música sufrió un verdadero cimbronazo cuando Joan Manuel Serrat anunció su despedida de los escenarios, a sus 77 años. El músico catalán lo hará con una última gira de conciertos que empezará el próximo 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York y que finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En nuestro país, el artista se presentará el 19 de noviembre de 2022 en el Movistar Arena.

“Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años, sino hacerlo en los sitios donde están. Me despediré y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, expresó, en una entrevista con diario El País, el artista que compuso para Antonio Machado, Miguel Hernández y Mario Benedetti.

Este domingo, Serrat habló en un móvil desde España con el conductor Gerardo Rozín en el programa de Telefe, La peña de Morfi, momento del programa muy emotivo en el que los televidentes pudieron dejarle mensajes de cariño en Twitter al músico con el hashtag #SerratTeAmo.

Entre lágrimas, en los primeros minutos del ida y vuelta, Rozín le preguntó por qué se retiraba. “Es una decisión guiada más por el sentimiento que por la razón. Empezó con el Covid que nos alejó de los escenarios, fueron dos años largos, duros, con grandes pérdidas, y con mucho tiempo de reflexión. Yo pensaba que todo es muy frágil, somos muy frágiles, entonces pensé que antes de que me retire el tiempo, bueno.. es que mejor me retiro solo, pero de los escenarios, no de la música ni de escribir”, explicó el artista. “Seguiré haciendo lo que más me gusta que es estar vivo”, añadió.

En otro momento de la entrevista, Rozín indagó en qué aprendió de las canciones. “Haciendo canciones he podido explicarme, comunicarme con los demás, desarrollar un oficio, un oficio que me ha permitido viajar, andar por ahí”, reflexionó Serrat. “He aprendido mucho de la gente gracias a este oficio, pude compartir mi tiempo con la gente y la gente tuvo la generosidad de compartir su tiempo conmigo. Eso es lo más importante”, remarcó.

Asimismo, Serrat aseguró, repasando su carrera, que tiene canciones de las que está “satisfecho” y otras con las que no quedó tan conforme. “Pero no voy a decirlo”, dijo entre risas. “Mis canciones viven en un limbo entre realidad y fantasía, ese es un mundo en el que un cantautor se divierte”. “Vos agarraste la poesía más importante y la hiciste canción”, acotó Rozín, visiblemente conmovido al poder entrevistar al artista en esta etapa bisagra de su vida que lo encuentra diciéndole adiós a los escenarios con el tour El vicio de cantar.