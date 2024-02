escuchar

Alejandro Sanz sorprendió a su hija mayor y las redes sociales estallaron. Manuela Sanz, la primogénita del cantante español y de la modelo mexicana Jaydy Michel, se inclinó por la profesión de su madre y se abrió paso en el mundo de la moda. Este sábado, la joven de 22 años se recibió y creía que su papá no podría asistir, pero el intérprete de “Amiga mía” posteó un video con el inesperado desenlace.

“El sábado me gradúo”, escribió Manuela Sanz a su padre, tal como mostró el artista a través de unas capturas de pantalla en su perfil de Instagram. “Qué orgulloso estoy. Yo hubiera querido ir, pero tengo muchas cosas que hacer aquí”, explicó el cantante, a lo que su hija le respondió: “Ya, papi, me imaginé. No pasa nada”.

El cantante posteó las capturas de su conversación Instagram: alejandrosanz

Pero el artista tenía un as en la manga y decidió mantener la creencia de su hija de que no asistiría a su fecha especial, mientras viajaba desde España hasta México para darle una sorpresa. Previo a entrar al salón donde se harían pasadas en pasarela y una exposición de arte, Alejandro Sanz le mandó un mensaje a Manuela: “¿En serio creías que unos cuantos miles de kilómetros me iban a impedir estar contigo en un día tan especial para ti?”.

Alejandro Sanz apareció por sorpresa en la graduación de su hija Instagram: alejandrosanz

Al instante, el cantante de “Corazón partío” ingresó a la sala en la que se encontraba su hija con su mamá y sus amigas, mientras llevaba un ramo de flores. Manuela, sentada en la mesa y con su perrita Trufa en brazos, se quebró y comenzó a llorar de manera desconsolada, mientras el artista no dejaba de abrazarla.

Luego, ambos posaron ante las cámaras. Manuela portaba la toga y el birrete. “Qué bonita inocencia la tuya, mi niña”, expresó el cantante español. “Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación, vida mía. Te amo”, escribió el artista en la publicación de Instagram, donde acumuló más de siete millones de seguidores.

La hija mayor de la modelo y el cantante protagonizó un desfile Instagram: alejandrosanz

El posteo emocionó a todos los admiradores y contó con la felicitación de distintas celebridades internacionales. “No estoy llorando”, escribió Sara Sálamo, actriz y pareja del futbolista Isco. “Qué belleza”, apuntó el actor argentino Sebastián Rulli. Por su parte, Claudia Villafañe adhirió: “Qué hermoso momento, qué felicidad para tu hija y para vos. Hermosas palabras”.

El sentido mensaje de Jaydy Michel ante la sorpresa de Alejandro Sanz

Jaydy Michel tampoco podía perderse la graduación de su hija y participó en la sorpresa que Alejandro Sanz le realizó a Manuela. La modelo mexicana le dedicó unas sentidas palabras a la homenajeada, a través de su perfil de Instagram, con más de 219 mil seguidores.

“Hay emociones que no hacen falta describirlas, ya que en la reacción está todo el sentimiento. La sorpresa fue difícil de no desvelar y valió la pena. Te amo demasiado y estoy tan orgullosa del gran ser humano en que te convertiste”, expresó la orgullosa mamá.

Y siguió: “Tus talentos son de admirar y tu alma hoy brilla aún más. Felicidades por alcanzar el primer tramo del trayecto tan maravilloso que te espera por delante. Estoy muy orgullosa de ti y deseo estar aquí a tu lado para aplaudir cada logro y que sigas tomándome de la mano para seguir adelante”. En tanto, Alejandro Sanz evidenció que planearon su estrategia: “Gracias por ser mi cómplice en esto”, subrayó.