Alicia Keys: dónde y cuándo será el show porteño de la talentosa cantante

Luego del éxito que tuvo en la gira que durante 2022 realizó por Europa y los Estados Unidos, la pianista, cantante y compositora Alicia Keys emprenderá un nuevo tramo de su tour, que pasará por el escenario del Movistar Arena de Buenos Aires, el 7 de mayo próximo. La preventa exclusiva para clientes Santander American Express comenzará el próximo martes, a las 13, y se extenderá por 48 horas. La venta general de tickets será a partir del jueves 30, a través de EntradaUno .

Alicia Keys es una cantante, compositora, música, productora, ganadora de quince premios Grammy, fundadora de Keys SoulCare, autora de best sellers del New York Times, productora de cine, TV y de obras de Broadway y activista social. Desde el lanzamiento de su álbum debut, en 2001, Songs in A minor (canciones en La Menor), Keys ha vendido más de 65 millones de discos y ha construido un repertorio plagado grandes éxitos. Alicia se ha convertido en la artista femenina de R & número 1 certificada por la RIAA del milenio con más de 27,5 millones de ventas digitales en todo el mundo y 20 millones de ventas de álbumes.

Alicia Keys llegará a Buenos Aires para presentar su último álbum Ramon Rivas

Lanzó su octavo álbum de estudio, doble, KEYS (Original and Unlocked), en diciembre de 2021. Un primer avance de esa nueva música se presentó en la serie documental de YouTube conocida como, Alicia Keys The Untold Stories. Además. lanzó su libro, More Myself: A Journey, a través de Flatiron Books, que debutó y pasó varias semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times. En marzo lanzó su primera novela gráfica, titulada Girl On Fire, con la editorial norteamericana HarperCollins.

Por otra parte, inició su gira mundial ALICIA + KEYS con entradas agotadas en junio de 2022, seguida del lanzamiento de la edición deluxe de su álbum KEYS, en agosto. Otro de los ítems proyectados en su carrera que logró concretar es un álbum navideño. Se trató de Santa Baby, que publicó el pasado 4 de noviembre, con cuatro canciones originales, incluido el single “December Back 2 June”.

Para cuando llegue la fecha del show, se habrán cumplido casi diez años desde que la artista pisó por primera vez la Argentina (en 2013), a poco de haber lanzado Girl on Fire (2012) y el álbum de canciones en vivo Alicia Keys VH1 Storytellers (2013). En su actuación podrá ponerse al día con todo lo que ha hecho en la última década, más allá de que pueda concentrarse especialmente en las canciones de su álbum más reciente.

La etapa latinoamericana de la gira se realizará desde principios de mayo y comprenderá siete conciertos en apenas un par de semanas. El comienzo será en Brasil, con dos funciones que dará en Jeunesse Arena de Río de Janeiro (3 de mayo) y en Allianz Parque, de San Pablo (dos días después). El 7 de mayo estará en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 9 en el Movistar Arena de Santiago de Chile y el 11 en el de Bogotá. Al día siguiente partirá para México, donde la espera un concierto que dará el 14, en el auditorio Citibanamex de Monterrey. El 17 dará la penúltima función de esta serie en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y cerrará este tramo del tour el 19, en Guadalajara, en el Auditorio Telmex.

Turista en Buenos Aires

Para su anterior visita a nuestro país, en 2013, ya era una celebridad de la industria de la música, con más de 30 millones de copias vendidas de apenas cinco álbumes editados. En ese momento ya contaba con catorce premios Grammy. Pero lejos de cualquier actitud de diva, aprovechó su visita para pasear por la ciudad, a veces acompañada de su madre y de su hijo, Egypt, que en ese momento tenía apenas 2 años. Antes de presentar su disco Girl on Fire, en GEBA, la cantante quiso visitar los bosques de Palermo, donde anduvo en bicicleta y hasta se animó a dar un paseo en los botecitos del lago. Luego de su concierto y a pesar del mal clima, hizo un paseo por Caminito, en La Boca, y por la noche se deleitó con un espectáculo en Rojo Tango.

