Amaia Montero volvió a despertar controversia por un incidente en redes con la cantante de Brava

Todo comenzó con un live que hizo Lali Espósito con Peter Lanzani, a propósito de la emisión del primer episodio de Casi ángeles por la pantalla de Telefe, en el marco de la celebración de los 30 años del canal.

En el vivo, los colegas y exnovios recordaron anécdotas de la época en la que trabajaron juntos , cuando recién daban sus primeros pasos, y la cantante de "Laligera" deslizó una anécdota que, en principio, pasó inadvertida, en relación a una fiesta. "Había tragos. En un momento, Amaia (Montero, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh) se cruzó con la China (Suárez) en un pasillo. En ese momento, la China tenía un carácter poco controlado. Montero estaba en una, osea, en la suya. Se la cruzó y a la China no le gustó nada que le choque el hombro. Y te acordás que se armó una que las terminamos separando. Nico Riera y el guardia separándolas. Un quilombo", contó Lali, entre risas.

De todas formas, quien no se rió fue Montero, quien escuchó el relato y le tuiteó a la joven. "Hola, @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers , hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos", escribió la vocalista española, a lo que Espósito respondió con unas sinceras disculpas.

De todos modos, esta no es la primera vez que Amaia, de 43 años, se vuelve viral por algún conflicto, ya sea alguno vinculado a frases machistas como a discusiones con sus fanáticos.

*Su intempestiva salida de La oreja de Van Gogh

El salto al estrellato de Montero fue como intérprete de la exitosa banda española, de la cual formó parte de diciembre de 1996 hasta noviembre de 2007, período en el que concibieron grandes hits como "20 de enero", "Rosas", "Muñeca de trapo", y "Cuéntame al oído". El grupo, formado en San Sebastián, que privilegiaba la amistad por sobre todo, se enteró de la partida de Montero de manera súbita, cuando su vocalista les anunció que quería lanzarse como solista de un momento a otro, aunque negando conflictos.

"Es una decisión que me produce tanta ilusión como miedo. He escuchado muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos de LOVG y sólo puedo decir que en estos últimos años he convivido más con ellos que con nadie y que los quiero como a hermanos y añadir que mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos", comunicaba la cantante, quien al año siguiente sacaba su primer disco solista, Amaia Montero, el primero de cuatro.

Amaia Montero en la Oreja de Van Gogh Fuente: EFE

"Fue como tirar del freno de mano a 200 km/h. Había sido una década de una intensidad irreconciliable con nuestras vidas de antes pero aquella tarde se frenó en seco. Fue como hacerse adulto de un día para otro. Después de un par de semanas muy complicadas, de mucho miedo y conversaciones entre nosotros, tomamos la decisión de continuar con el grupo sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Lo único que teníamos claro era que queríamos seguir juntos", relataron los miembros de la banda en su cuenta de Instagram, dejando entrever lo sorprendente de la partida de Montero.

Lo cierto es que Amaia no solo no quiso mirar hacia atrás sino que, hace un año, en una entrevista con el diario La República , negó cualquier posibilidad de volver al grupo.

"De España yo he leído noticias de 'Amaia regresa a La Oreja', ni siquiera un 'puede que', sino aseverando. Es una mentira porque yo no sé ni he visto nada. Uno no puede decir 'de esta agua no beberé', pero ahora mismo no es así. No creo que se deba aseverar por un video que se haya dado algo, una decisión tan seria", respondió la cantante, algo enojada, que fue reemplazada en el grupo con solvencia por Leire Martínez.

*Discusiones con sus fans

Si el ida y vuelta con Lali tomó por sorpresa a muchos, quizá a sus seguidores no tanto. La artista discutió recientemente con ellos por una foto que subió junto a su fallecido perro Pop en el Día Internacional del Beso. "Queremos fotos nuevas", escribió inocentemente una fan. "Esta foto es inédita y significa mucho para mí. Me como a besos y abrazo a mi amor Pop que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana, sean antiguas o actuales y si no te gustan...ya sabes...Y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué", le respondió Amaia, dejando sin palabras a los fanáticos que solo querían verla más seguido porque la extrañaban.

Amaia se fue súbitamente de La Oreja de Van Gogh Fuente: EFE

De hecho, la cantante hace declaraciones que se vinculan con su privacidad y el hastío que a veces le genera sentirse presionada. "He sufrido muchísimo. Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer, lo último que necesito es más presión, sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo, ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", declaró sin rodeos.

*Mensajes crípticos en las redes

En 2018, Amaia comenzó a dejar ciertos mensajes en Twitter que captaron la atención de sus fanáticos. En plena gira de su disco Nacidos para creer tuiteó "The Game Is Over" ("El juego ha terminado"), para luego sumar otro mensaje.

"Empezando a despedirme y empezando por el principio", añadió, con una foto del disco Dile al sol, nada menos que el primero que editó La Oreja de Van Gogh, y que obtuvo siete discos de platino en España. El origen de esos tuits nunca estuvo claro, pero el 13 de abril de este año, mismo día de la discusión en Instagram, sumó otro que preocupó en el que decía "Hasta pronto". A pesar de esas palabras, volvió a las redes para confrontar a Lali.

*Un recital, muchas especulaciones

Hace dos años, en la localidad cántabra de Renedo de Piélagos, Montero brindó un recital que los asistentes calificarían como "bochornoso". En primera instancia, el concierto debió ser frenado en más de una oportunidad por problemas técnicos, y por enojos de la artista con sus músicos. De hecho, cuando se dirigió a su audiencia, pecó de sincera. "Esto es un desastre, no se ni dónde estoy". Si bien se especulaba con problemas de alcohol por episodios que tuvo en el pasado, Amaia lo desmintió rotundamente. "Evidentes problemas de sonido", aclaró, asegurando que era "una barbaridad" todo lo que se dijo sobre ella. "Es una atrocidad. Entre mi transformación de cara y esto, me han llamado de todo", apuntó, en relación a los comentarios despectivos que le han hecho sobre su físico.

*Su polémica postura sobre el feminismo

Corría el año 2012 y Amaia se pronunciaba en Twitter, nuevamente causando polémica, esta vez al tocar el centro del feminismo. "A veces cuando las mujeres dicen 'no', solo quieren saber de lo que serías capaz de hacer por ellas", escribió la artista. Si bien Montero borró el tuit, las respuestas quedaron. "@AmaiaMontero debe pensar que porque sale en revistas, ha vendido discos y la gente la reconoce, puede hacer un comentario tan machista", apuntaron en la red social del pajarito sobre la frase de una estrella de la música española que a lo largo de los años ha tenido más de un altibajo.