Las duras confesiones de Leire Martínez, tras su inesperada salida de La oreja de Van Gogh: “No me sentía querida y me he sentido muy sola”

A dos semanas de su sorpresiva salida de La oreja de Van Gogh, Leire Martínez decidió abrir su corazón. La cantante no solo habló de los momentos más difíciles de su vida, sino que, además, terminó con los rumores sobre los motivos de su salida de la famosa banda: desligó a Amaia Montero de la decisión y confesó que no todo siempre fue color de rosas: “ Me he sentido invisible ”, confió.

Martínez se prestó a una charla íntima con la psicóloga Andrea Vicente en el marco de la grabación de la docuserie Me quedo conmigo, una producción de Mediaset España que tiene su eje en la salud mental. Allí, según publicó la revista HOLA, la vocalista confesó que siempre le costó poner límites, aunque con el tiempo aprendió a valorarse más a sí misma. “Me ha costado siempre poner límites en casi todos los aspectos de mi vida. Desde mi familia, las relaciones de pareja, en el trabajo... Me di cuenta a raíz de una relación de pareja. A veces hay un detonante y una situación que te abre los ojos y te das cuenta de que algo no está funcionando”, confesó.

Leire junto a sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh Hernán Moreno

Su límite a La oreja de Van Gogh

Con los ojos llenos de lágrimas, Leire intentó explicar cómo se dio su salida de la banda vasca, a la que llegó en 2008 para reemplazar a Amaia Montero. “ No me sentía querida y me he sentido muy sola . Cuando vi que me preguntaban en las entrevistas por determinados temas fue cuando me di cuenta de que ahí no era”, confesó.

A diferencia de lo que muchos creen, la cantante explicó que vivió momentos muy duros con la banda. “Si alguien se cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso, no lo ha sido. El sentido común te dice que si yo no he firmado ese comunicado es porque no estaba de acuerdo con él”, señaló. Además, despegó a Montero de su adiós. “Amaia y yo nunca hemos sido amigas, somos compañeras. Además, la admiro profundamente”, explicó. “ Yo no soy rival de nadie. Lo siento, pero no voy a formar parte de la guerra de otros ”, aclaró de inmediato.

La partida de Leire de la banda que nació en San Sebastián en 1996, oficializada el 14 de octubre pasado, se dio en medio de un tendal de rumores sobre el posible regreso de Montero. La idea tomó más fuerza en julio de este año cuando Montero reapareció en un escenario luego de dos años. Su regreso se dio en el segundo concierto que la cantante colombiana Karol G ofreció en Barcelona, en el estadio Santiago Bernabéu.

Según publicó el diario español El País, no estaría en los planes inmediatos de Amaia volver a La Oreja de Van Gogh, como se especula. “El regreso de Amaia de momento no está contemplado”, aseguraron al medio español fuentes cercanas al grupo. Sin embargo, desde el entorno del grupo no descartaron que la cantante original regrese a mediano plazo.

Su dura infancia y una temprana partida

En una vuelta a su infancia, Martínez hizo referencia a la relación de sus padres y a cómo el fin de ese matrimonio la marcó. “Ellos se separan cuando tengo cinco años y el que se va es mi padre. Además, fue una custodia esquizofrénica. Nadie me explicó nada, solo que pasamos de estar tres a estar dos. No comprendí los motivos”, recordó. Luego, la cantante confió que siempre tuvo en claro que quien quería separarse era su mamá. “Crecí con la sensación de que a mi padre había que protegerle. Yo adopté un rol con él casi de mamá, de su cuidadora. Crecí con un papá sufridor y una mamá dolida, pero percibía de ella más enfado que dolor. Siempre tuve la duda de si su enfado fue mi culpa o no ”, compartió.

Sus 17 años también quedaron marcados a fuego en su memoria. A esa edad Leire tuvo que irse de su casa. “Yo he cuidado de mí misma. Me fui de casa muy pronto por necesidad cuando mi relación se rompe con mi padre. La gente me decía que no podía continuar ahí. Perdí mucho peso, entré en depresión. Todo el mundo lo veía . Fui a servicios sociales para ver si me podían ayudar y entré en una casa a cuidar trillizos. Esa casa, esa familia, me cambió la vida. Fueron claves en mi vida, en mi recuperación, en devolverme muchas alegrías”, completó.

Leire Martínez Otxoa nació en Rentería en 1979 y saltó a la fama gracias a un reality show, Factor X. La cantante fue eliminada en la sexta gala, pero logró cautivar al público y llamar la atención de los productores musicales. Cuando el 19 de noviembre de 2007 Montero abandonó La Oreja de Van Gogh, Leire fue la elegida para continuar como la voz del famoso grupo.

