Año Gustavo Cerati: cuando todo es un eterno "Gracias totales"

Gustavo Cerati Fuente: EFE

En definitiva: lo que dejó la semana

Era la apertura de los Latin Grammy, el "opening act" elegido para esta 20° edición estaba dedicado a los íconos de la música latina. Abrió con un tema de Celia Cruz y terminó con Fito Páez, junto a otros artistas del continente, entonando " De música ligera". 2019 viene siendo un año muy Cerati, y no solo por esa mención final en la ceremonia de los Grammy como ícono de la música, que no es poca cosa. Veamos: el anuncio de sus ex socios de Soda Stereo con precisiones de una gira que harán en 2020 con grandes invitados; un concierto editado y estrenado en forma de película esta semana, sobre la última gira de Cerati; el concierto sinfónico que se realizará mañana en el Teatro Colón, que memora aquellos " 11 episodios sinfónicos" que cantó con orquesta. Todo eso habla tanto de la evocación del personaje como de la vigencia de su música.

Más allá del efecto comercial y la oportunidad de un buen negocio que pueda significar una gira de conciertos, o la recaudación en la exhibición de una película y la venta de un DVD, en el público se genera una singular atracción por la leyenda musical, como si la reexposición fuera parte de una alquimia para recuperarlo o para no dejarlo ir. A pesar de que su muerte ocurrió en septiembre de 2014, su vida artística terminó mucho antes, con el accidente cerebral que sufrió en mayo de 2010, en Venezuela. Y de eso ya pasó casi una década.

En septiembre del año pasado culminó la gira Sép7imo Día, del Cirque Du Soleil, que había comenzado un año y medio antes. Nada hacía pensar que pronto habría más novedades en torno a la marca Soda Stereo ni a Gustavo Cerati. Sin embargo, 2019 las trajo.

Gira, DVD y evocación

A principios de octubre se confirmó un secreto a voces. Se publicaba la información de cómo sería el espectáculo Gracias Totales, con la siguiente aclaración que involucraba a Cerati: "Charly [Alberti] y Zeta [Bosio] celebrarán la música y la historia de Soda Stereo con shows en vivo por América Latina junto con algunos de los más grandes artistas internacionales que, de manera presencial o a través de un formato audiovisual impactante, estarán presentes para revisitar la obra de la banda, agradecer tantos años de fidelidad con sus fans y homenajear a Gustavo Cerati". Habrá shows en Colombia, Chile, México y la Argentina (los conciertos en Buenos Aires serán el 21 y 22 de marzo del año que viene, en el Campo Argentino de Polo) con invitados estelares. Desde créditos locales hasta Chris Martin de Coldplay.

La última novedad en torno al mundo Cerati fue el estreno en cines del CD+DVD y formato digital del concierto que dio en Monterrey el 19 de noviembre de 2009 (hace exactamente 10 años, de ahí que esta semana fuera la presentación), como inicio de Fuerza Natural Tour, su última gira, que sirvió de presentación de su último disco, uno de los más elogiados de su carrera solista.

Y la cita más próxima será mañana, cuando suba al escenario del Teatro Colón la orquesta Hypnofón, con arreglos y dirección de Alejandro Terán y dirección artística de Tweety González, para evocar aquel concierto sinfónico que Gustavo Cerati dio en 2002 con el nombre 11 episodios sinfónicos. Éste se llamará, simplemente: Situaciones orquestales, la música de Cerati.