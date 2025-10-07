Soda Stereo Ecos: agotó cinco funciones en el Movistar Arena y suman dos más

Cinco años después del inicio de Gracias Totales, la sociedad entre Charly Alberti y Zeta Bosio volvió a detonar la demanda del público porteño. Soda Stereo Ecos nació con una fecha en el Movistar Arena y, tras agotar cinco localidades en horas, encadenó anuncios sucesivos hasta completar cinco funciones sold out. Ahora se confirmó una sexta para el 11 de junio y una séptima para el 14 de agosto.

De acuerdo con el comunicado difundido por la productora, no se trata de un tributo ni de una película, no habrá invitados ni cantante nuevo: es un show en vivo. Charly y Zeta estarán en el escenario y la presencia de Gustavo Cerati se integrará mediante tecnología “mucho más que un holograma”, con su voz y sus guitarras sincronizadas con el bajo y la batería.

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real… Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre”, señaló el texto.

Según la gráfica oficial del espectáculo, la compra de tickets se gestiona únicamente por el sitio oficial del estadio y puede pagarse con tarjetas Visa en hasta 6 cuotas sin interés.

Fechas confirmadas en el Movistar Arena

21 de marzo: agotado

22 de marzo: agotado

6 de abril: agotado

4 de junio: agotado

10 de junio: agotado

11 de junio: nueva función

14 de agosto: nueva función

La previa del anuncio

Días antes del lanzamiento, el sitio oficial del grupo mostró una “interferencia” a modo de pista y la vía pública se cubrió con carteles en blanco y negro con los nombres de Gustavo, Zeta y Charly.

“Con Soda somos muy inquietos y con Charly, desde que nos juntó el circo (en referencia al espectáculo sobre el grupo que realizaron junto al Cirque du Soleil) es como que estamos todo el tiempo viéndonos y pensando cosas”, contó a Rolling Stone Zeta Bosio, meses atrás. “Lo sentimos así y hacer cosas nuevas con Soda es respetar nuestra historia. Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”, dijo el bajista desde su casa en Miami.

Chris Martin en las pantallas junto a Gustavo Cerati; el líder de Coldplay participó de la versión de “De música ligera” que suena en la gira Edgardo Andrés Kevorkian

La etapa pos Cerati incluyó Séptimo Día — No descansaré (Cirque du Soleil, 2017–2018) y la gira Gracias Totales, iniciada en 2020 y retomada tras la pandemia hasta 2022, con invitados en cada ciudad y apariciones de Gustavo en pantalla.

Durante la preparación de aquella gira, Bosio y Alberti escribieron: “Por más que lo intentemos, nunca dejaremos de ser Soda. En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos. Para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar”. Ecos es el nuevo capítulo de ese recorrido y, a juzgar por la respuesta del público, su agenda seguirá creciendo.

