Bad Bunny, Bizarrap, Harry Styles y Kate Bush son los artistas que resisten en el top ten de lo más escuchado

Aunque a veces se pueda pensar que el vértigo con el que hoy se mueve la industria de la música está directamente relacionado a la demanda, el público no cambia los hábitos de una semana para la siguiente. Es cierto que en las épocas de los Long Play los artistas de moda grababan álbumes cada doce meses, pero cualquiera de sus producciones podía estar sonando en las bandejas giradiscos durante años. En el siglo XXI no se manejan esos plazos. Hoy los lanzamientos son de temas sueltos y aunque su vida útil parezca de pocos meses, las audiencias se toman su tiempo para abandonarlos. Los rankings y los escasos movimientos que se ven con el paso de las semanas dan cuenta de esto . Hay lanzamientos que, lejos de ser el furor de unos días, permanecen en los primeros puestos. Desde mayo pasado Bad Bunny es el rey de Spotify.

Desde que publicó su álbum Un verano sin ti, en mayo pasado, no sale del Top Ten de los más escuchados, tanto por el disco completo como por varias de las canciones que lo integran. Otro que viene pisando fuerte es Bizarrap, que con su última publicación “Bzrp Music Sessions, Vol. 52″, junto al español Quevedo lleva varias semanas en la pole position de las canciones más escuchadas. La tendencia indica que, más allá de los ascensos (el de Beyoncé, con su disco Renaissance, y Rosalía con su canción “Despechá”) no hay demasiados movimientos en las preferencias del público. Como se dijo, cuatro o cinco canciones de Bad Bunny son las preferidas (se quedan con el 50 por ciento del top ten). Además, Harry Styles con “As It was”, y el regreso en modo virtual de Kate Bush, con su clásico “Running Up That Hill (A Deal With God)” integran ese coro que condensa a las figuritas más repetidas de las últimas semanas.

Estos son los artistas más escuchados durante la última semana en Spotify, en España y varios países de América latina (los datos fueron recopilados por la agencia Associated Press).

Chart semanal global

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``As It Was’' - Harry Styles

3.- ``Me porto bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- ``Running Up That Hill (A Deal With God)’’ - Kate Bush

5.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

6.- ``Despechá`` - Rosalía

7.- ``Glimpse of Us’' - Joji

8.- ``Efecto’' - Bad Bunny

9.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny, Bomba Estéreo

10.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

Argentina

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Gyvenchy’' - Duki

3.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- ``Tu turrito’' - Rei, Callejero Fino

5.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

6.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

7.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

8.- ``Ojalá'’ - María Becerra

9.- ``La loto’' - TINI, Becky G, Anitta

10.- ``La triple T’' - TINI

Chile

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Marisola’' - Stars Music Chile, Cris Mj, Standly

3.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Ultra solo (remix)’’ - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Paloma Mami, De La Ghetto

6.- ``La terapia’' - Young Cister

7.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

8.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

9.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

10.- ``Me arrepentí'’ - AK4:20 con Pailita y Cris Mj

Colombia

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Efecto’' - Bad Bunny

4.- ``Normal’' - Feid

5.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

6.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

7.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

8.- ``Ferxxo 100′' - Feid

9.- ``Provenza’' - Karol G

10.- ``La inocente’' - Mora, Feid

España

1.- ``Despechá'’ - Rosalía

2.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

3.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

4.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

5.- ``Sin señal’' - Quevedo, Ovy On The Drums

6.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- ``Tarot’' - Bad Bunny con Jhay Cortez

8.- ``La llama del amor’' - Omar Montes, Jairo deRemache

9.- ``Tigini (remix)’’ - Rvfv, Kikimoteleba

10.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

México

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

6.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

7.- ``Provenza’' - Karol G

8.- ``El rescate’' - Grupo Marca Registrada, Junior H

9.- ``Party’' - Bad Bunny con Rauw Alejandro

10.- ``Ojos marrones’' - Lasso