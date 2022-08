El llanto de Benjamín Vicuña al hablar de sus hijos: “Son mi vida”

Benjamín Vicuña pasó hoy por el piso de Socios del espectáculo, en donde fue homenajeado. Luego de recordar su trayectoria de casi veinte años, el actor se emocionó hasta las lágrimas cuando tuvo que ir al terreno personal y hablar de sus hijos. Mientras no descarta la posibilidad de volver a ser padre, el chileno le dedicó unas palabras a su pareja, Eli Sulichin, una relación que llegó en un momento muy especial de su vida.

A días de haber vuelto al teatro con El método Grönholm, Vicuña habló sobre la necesidad de pasar del drama a la comedia en su profesión. “Estoy de estreno. Nos está yendo muy bien, la gente está acompañando mucho, así que estamos felices. Está muy bueno hacer comedia; este año estuve haciendo una ficción (El primero de nosotros) con un tema muy sensible; un proyecto muy lindo al que le puse el cuerpo y el alma, así que está bueno dejar un poco el drama”, confesó el actor, que se sube al escenario del Paseo La Plaza, de miércoles a domingo.

Con un poco de miedo sobre lo que seguiría a continuación, el chileno reconoció que está mucho más plantado ahora en la vida. Y enseguida, habló de la exposición que ciertos temas personales le generaron tiempo atrás. Sin culpar a terceros, el actor se hizo cargo y advirtió: “Yo soy responsable de cada decisión que tomé en mi vida, me hago cargo de lo bueno y lo malo. Entiendo que tomé elecciones en donde expuse mi vida y también entiendo cómo funciona esto: el que se enoja, pierde. Eso sí, pido respeto por algunas zonas sagradas”.

En cuanto a su presente, confesó: “Cada uno pasa por diferentes etapas. Hoy sí siento que puedo estar acá, no tengo nada que ocultar y puedo hablar de todos los temas. Yo no me ubico en lugar de víctima, yo he sido muy querido y cuidado por la prensa, tengo una buena relación. Tuve un par de eventos puntuales hace 20 años, que me seguían y eso sí me parecía violento. Pero estar en donde estoy hoy no es casual. Tampoco fue algo pensado, pero sí por algunas decisiones que uno va tomando”.

En cuanto a sus exmujeres y ciertos temas por los que últimamente fueron noticia (en especial por la China Suárez y sus escándalos mediáticos), Vicuña expresó: “Cada vez menos me salpican los actos de mis ex. La verdad que estoy tranquilo”. E inmediatamente, los conductores aprovecharon para preguntarle por el famoso posteo que publicó en sus redes cuando se separó de la madre de Amancio y Magnolia. “Una de las particularidades de Twitter es que democratizó las comunicaciones. Hoy agarrás tu teléfono y decís lo que querés decir, no hace falta dar una nota. Me parece que eso está bueno. No voy a entrar en detalles, pero cosas con esa trascendencia son cosas bien pensadas, no fue algo unilateral”, aclaró sobre si fue un acto consensuado con la China.

El mensaje con el que Benjamín Vicuña anunció la separación en sus redes sociales

Tras asegurar que tiene “respeto, admiración y cariño” por la Argentina, el galán que suele repartirse entre España, Chile y nuestro país advirtió que está muy instalado acá por sus hijos. “Yo me crie escuchando música argentina, viendo cine argentino. Me vine acá impulsado por ese cariño y admiración. Hoy tengo a mis seis hijos acá”, comentó quien no tiene miras de irse a no ser por algún proyecto interesante que lo convoque.

Minutos después, el conductor Rodrigo Lussich dio comienzo a la sección “EscandaCuña”, a través de los cuales el chileno repasó parte de su carrera. Don Juan y su bella dama, Farsantes, ATAV, El primero de nosotros, Vis a Vis, La dueña y Herederos... [se lo habían olvidado y el actor se los recordó para que lo incluyan] fueron algunos de los trabajos mencionados. También hubo un escalón dedicado a los besos, que hizo sonrojar al invitado. “¿Quién besa mejor?”, preguntó una de las panelistas ruborizando aún más al actor. “Julio, sin dudas”, dijo en referencia a Chávez y su historia de amor vivida en Farsantes. “Qué empalagoso, nunca había visto tantos besos juntos, pero son 20 años de carrera”, se justificó.

Tras aclarar que los besos no se ensayan, las panelistas aprovecharon para preguntarle sobre algunas versiones que circularon tiempo atrás que decían que tenía celos de los besos que se daba la China con Gonzalo Heredia en ATAV. “No, se habla mucho y se especula mucho, pero no, no hubo nada puntual”, aclaró sin explayarse demasiado.

Sin embargo, el momento más emotivo del programa fue cuando vino el escalón personal íntegramente dedicado a sus seis hijos. Si bien la idea era que Vicuña defina a cada uno de ellos, solo pudo hacerlo con Amancio y Magnolia, los más pequeños que tuvo con Suárez. “Amancio es un duende hermoso, lo amo. Es el más chiquito, alegría pura, también un terremoto. Está en una edad donde se lleva todo puesto”, dijo con una sonrisa mientras pasaban imágenes del niño.

Luego, siguió el turno de Magnolia: “¡Guau, mi niña! Desde que apareció en escena trajo toda la luz del mundo. Es muy especial, carismática, graciosa. Como si hubiera venido con un mensaje y supiera cosas”, expresó. Sin embargo, la emoción lo invadió por completo cuando apareció la foto de Beltrán, el hijo del medio que tuvo con Pampita. Sin poder hablar, el galán rompió en llanto y solo pudo lanzar un “me están matando”.

Sin intenciones de ponerlo mal, los conductores pidieron que las imágenes pasen rápido. Pero, a medida que iban nombrando uno a uno, sus lágrimas se hacían más evidentes sabiendo que una de las fotos que en segundos iba a aparecer lo iba a destrozar por completo: “Benicio, Bautista y el hermoso ángel que brilla desde el cielo, Blanquita”, dijo Rodrigo Lussich mientras Vicuña se tapaba los ojos intentando contener el llanto. “ No pudo hablar más”, confesó. Sin embargo, tomó un poco de aire y juntó fuerzas para decir lo que sus hijos significan en su vida: “Es la emoción del amor más profundo y son lágrimas lindas. Son mi vida”, indicó.

“¿Te gustás como papá?”, quiso saber Lussich. Mientras se secaba las lágrimas que aún quedaban en su rostro, el actor reflexionó: “No existe la universidad de papás, pero trato de ser la mejor versión. Les dedico mucho tiempo, mucha reflexión también. Me ocupo y trato de lidiar con esas fantasías de lo que no pude ser”.