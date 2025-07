Bad Bunny, el boricua que hizo del reggaetón un manifiesto político y hasta una cátedra universitaria

“Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya”. Colonialismo, resistencia, migración, corrupción. Todos esos temas se revelan en el sexto álbum de estudio de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny.

“Este es un disco sumamente político—describe Jorell Meléndez Badillo, historiador que diseñó junto con el cantante los visualizers (videos cortos) que acompañan las canciones—funciona como un archivo del momento histórico que estamos viviendo".

No es la primera vez que el “Conejo malo” se expresa sobre la situación de su isla natal, como lo demuestra su canción “El Apagón” (2019) en la que hace referencia al problema energético que enfrenta el país desde 2017. Sin embargo, como opina Meléndez Badillo, esta nueva entrega se diferencia de todo su trabajo anterior por su “clara afirmación de la identidad puertorriqueña”.

Y es que el territorio se enfrenta desde hace años al avance invasivo del turismo, el desplazamiento de su juventud e incluso la disminución del habla hispana entre la población. Frente, a esto, el reguetonero presenta un disco en el que cada letra y melodía repiten un mensaje claro: “De aquí nadie me saca”.

Las sillas vacías en la portada del disco representarían a los puertorriqueños que emigraron de su país (Fuente: Spotify)

“No me quiero ir de aquí”: de qué habla DtMF

“En Puerto Rico hay una disminución poblacional significativa, porque tenemos, por un lado, una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo (0,85 hijos por mujer), y por otro, una migración neta con signo negativo”, explica la doctora en Economía por la Universidad de Puerto Rico, Indira Luciano Montalvo. Este es el tema central en el último disco del artista, el sentimiento de muchos boricuas que ven más estadounidenses que nativos en su país.

Puerto Rico no es un país independiente, pero tampoco es un “estado más” de EE.UU., sino que se rige bajo el nombre de “Estado Libre Asociado”. “La Ley Foraker (Primera Ley Orgánica) establece que el comercio internacional debe ser principalmente con Estados Unidos, y que todo lo que importemos o exportemos debe hacerse a través de los buques de este país”, aclara la economista.

Bad Bunny y su tema La mudanza

Las restricciones de comercio y los precios de la marina mercante estadounidense generan un encarecimiento de los bienes, y por lo tanto, del costo de vida. De acuerdo con Luciano Montalvo, “cuando la situación económica se endurece, mucha gente se muda hacia otros estados buscando una mejor situación”. Según el relevamiento más reciente del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en 2022 un aproximado de 43 mil residentes de la isla emigraron hacia el continente.

Otro factor que incentiva el desplazamiento es la crisis de vivienda, ocasionada en gran parte por la Ley 60 de 2019, la cual otorga beneficios contributivos a empresarios extranjeros con la idea de fomentar el turismo. “Esto generó que se retiren del mercado las viviendas para la compra y el alquiler a largo plazo, y ahora la mayoría de las infraestructuras están destinadas a satisfacer el alquileres de corto plazo de los turistas”, resume Luciano Montalvo.

La canción “TURiSTA” es un fiel reflejo de esto, ya que sus letras hablan de alguien que “solo estaba ahí para divertirse”, sin “ver lo que yo sufría”. “Es una analogía con lo que los extranjeros hacen en Puerto Rico cuando llegan y no respetan la ecología”, describe Jossiana Arroyo Martínez, profesora de Literatura y Culturas Latinoamericanas y del Caribe en la Universidad de Texas.

Esto último también está presente en “Concho”, el personaje que aparece en el logo del disco y en varios videoclips. “El sapo concho es un tipo de anfibio que es endémico de la isla y está en peligro de extinción debido al desarrollo inmobiliario”, aclara Arroyo Martínez. El divertido animal también aparece en un cortometraje dirigido por el cantante y protagonizado por el cineasta Jacobo Morales.

El cineasta puertorriqueño Jacobo Morales participó del corto "Debí tirar más fotos" en el que dialoga con "Concho", el sapo endémico de la isla (Fuente: You Tube)

“Aquí nací yo y el reguetón”: la diversidad de géneros en DtMF

No es solo en las letras donde Bad Bunny refleja su cultura, sino también en las melodías. Así lo describe la profesora Arroyo Martínez: “Se produce una verdadera integración de géneros, ya que hay salsa, bolero, plena, reguetón e incluso pop”. La plena es un tipo de música puertorriqueña con raíces en las tradiciones africanas y españolas. Se puede identificar claramente en “Café con Ron”, en el que Bad Bunny colabora con Los Pleneros de la Cresta y moderniza el género con notas de electrónica.

Al incluir música más “tradicional” del Caribe, como la salsa, el artista parece querer llegar a otras generaciones más allá de sus oyentes tradicionales. “Mi abuela piensa que Benito es un mal hablado, pero en este disco le encanta Baile Inolvidable”, comenta el historiador Jorell Meléndez Badillo.

En definitiva, a lo largo de los temas se repite una misma idea: aferrarse a la cultura. Aún en las canciones más “neutrales”, todas vienen acompañadas imágenes que describen diversos períodos históricos de Puerto Rico. “La intención era utilizar su plataforma para amplificar nuestro pasado – explica Meléndez Badillo, creador de estas narraciones –y hacer frente a una política del olvido que se está articulando en nuestro país y pone a nuestra historia bajo ataque”.

Visualizer de "BOKeTE" escrito por el historiador Jorell Meléndez Badillo (Fuente: You Tube)

“Lo que le pasó a Hawaii”: una misma historia contada dos veces

El rechazo al colonialismo norteamericano es otra de las posturas políticas expresadas en el álbum. Si bien hay referencias a lo largo de las 17 canciones, “Lo que le pasó a Hawaii” marca la crítica más explícita. “Puerto Rico fue cedido por España a EE.UU. en 1898, el mismo año en el que Hawaii fue incorporado como territorio”, relata Petra Rivera-Rideau, profesora e investigadora de cultura latinoamericana en la Universidad de Wellesley.

Durante este proceso, el gobierno estadounidense desplazó a la monarquía indígena de la casa de Kalākaua en favor de una élite norteamericana-europea dueña de los campos de azúcar, a los que luego muchos puertorriqueños fueron a trabajar. “En la actualidad, ambas islas sufren de los mismos problemas de gentrificación, altos costos de vida y degradación ambiental por el turismo”, explica Rivera-Rideau.

“No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai//Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii”. Con estas letras, Bad Bunny muestra qué piensa con respecto a las tres posturas que están en pugna en su país: status quo, independencia o anexión total. A diferencia de Puerto Rico, la isla del Pacífico sí forma parte del territorio estadounidense como el estado N°50. El historiador Jorell Meléndez Badillo opina que, si bien el artista no “aboga abiertamente por la independencia”, su postura sobre la situación de la isla “está plasmada en todas sus canciones”.

Probablemente, el reguetonero vea en Hawaii una muestra de lo que puede suceder en Puerto Rico, ante el avance sin freno del turismo norteamericano. “Nos muestra la conexión que tenemos con los hawaianos que también luchan por permanecer y defender su cultura”, opina Meléndez Badillo.

“De aquí nadie me saca”: la repercusión a nivel global

Inspiradas por el impacto que tiene en Estados Unidos, las profesoras Petra Rivera-Rideau y Vanessa Díaz abrieron en 2023 el “Bad Bunny Syllabus”, un curso sobre el cantante en la Universidad de Wellesley, Massachusetts, y en la Universidad de Loyola Marymount, Los Angeles. También abarca temas sobre la historia de Puerto Rico, la crisis de la deuda y el nacimiento del reggaetón. “Muchos estadounidenses ni siquiera sabían que los puertorriqueños eran ciudadanos del país”, comenta la profesora Rivera-Rideau.

“Yo lo noto en mis alumnos latinos, que ahora todos quieren hablar como él–comenta Jossiana Arroyo Martínez que es profesora en Texas–, y es interesante porque el acento del Caribe es uno de los más estigmatizados ya que se considera mal pronunciado”. Algo similar sucede con el género del álbum, al cantar “Esto es PR, aquí nací yo y el reggaetón para que sepas”, Bad Bunny se enorgullece de un estilo de música que es muchas veces criticada y considerada un género inferior.

Con millones de reproducciones en todo el mundo, es seguro decir que el mensaje de Bad Bunny incluso trasciende Puerto Rico, como concluye Jorell Meléndez Badillo: “Hay una dimensión nostálgica que es compartida a través de culturas, esa idealización del pasado hace que los temas de Benito trasciendan fronteras”.