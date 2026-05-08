Apuestas audaces. Cuáles son las obras de arte en las que se inspiraron las estrellas para deslumbrar en la gala del Met

El glamour y la creatividad fueron protagonistas de una nueva velada inolvidable en Nueva York
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Decir Met Gala es casi lo mismo que decir moda. Desde hace años, el evento que organiza el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York cada primer lunes de mayo es uno de los más atractivos y esperados: no sólo porque convoca a las celebrities, modelos, artistas y diseñadores que están en la cima, sino porque todos y cada uno de los lookazos que desfilan en esa noche por la icónica escalinata se convierten en un termómetro unívoco de las tendencias fashion a nivel global.
El glamour, pero también la excentricidad, la creatividad, la audacia y la libertad absoluta dominaron la red carpet de este 2026. ¿La razón? Este año, la temática que impuso Anna Wintour –quien desde 1995 preside y organiza este evento destinado a recaudar fondos para The Costume Institute– fue Fashion is Art. A través de sus outfits increíbles, y de peinados y maquillajes espectaculares, artistas de la talla de Nicole Kidman, Gigi Hadid, Venus Williams, Georgina Rodríguez, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Sarah Pidgeon, Lila Moss y Bad Bunny dejaron bien claro cuál es su propia interpretación de la moda, que –se sabe– puede ser tan potente e inspiradora como la obra de arte de un museo.
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