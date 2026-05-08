Apuestas audaces. Cuáles son las obras de arte en las que se inspiraron las estrellas para deslumbrar en la gala del Met

Decir Met Gala es casi lo mismo que decir moda. Desde hace años, el evento que organiza el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York cada primer lunes de mayo es uno de los más atractivos y esperados: no sólo porque convoca a las celebrities, modelos, artistas y diseñadores que están en la cima, sino porque todos y cada uno de los lookazos que desfilan en esa noche por la icónica escalinata se convierten en un termómetro unívoco de las tendencias fashion a nivel global.

Tras una década de ausencia, Beyoncé volvió a la gala con una propuesta que hacía referencia a The Visitor, una obra que la artista Caroline Durieux realizó en 1944. A través de un impactante vestido realizado con pedrería, Olivier Rousteing, exdirector creativo de Balmain, logró replicar de manera casi exacta la famosa litografía de Durieux: un esqueleto vestido de gala que está parado ante una puerta. Beyoncé levó, además, un casquete y un abrigo de plumas

El glamour, pero también la excentricidad, la creatividad, la audacia y la libertad absoluta dominaron la red carpet de este 2026. ¿La razón? Este año, la temática que impuso Anna Wintour –quien desde 1995 preside y organiza este evento destinado a recaudar fondos para The Costume Institute– fue Fashion is Art. A través de sus outfits increíbles, y de peinados y maquillajes espectaculares, artistas de la talla de Nicole Kidman, Gigi Hadid, Venus Williams, Georgina Rodríguez, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Sarah Pidgeon, Lila Moss y Bad Bunny dejaron bien claro cuál es su propia interpretación de la moda, que –se sabe– puede ser tan potente e inspiradora como la obra de arte de un museo.

El paso de Madonna por la red carpet fue digno de uno de sus shows. Un halo de misterio envolvió su diseño de Saint Laurent inspirado en una pintura de Leonora Carrington, que remató con un llamativo tocado con gran velo que llevaron entre seis asistentes Getty Images

Irreconocible, Heidi Klum se convirtió en una escultura con vida propia. Con látex, el maquillador Mike Marino trabajó emulando La vestal velada, una escultura que el italiano Raffaele Monti realizó en mármol en 1847 Getty Images

Kendall Jenner confió en Zac Posen para que le confeccionara un look de GapStudio inspirado en la Victoria Alada de Samotracia, la estatua griega del siglo II de la diosa de la victoria que da la bienvenida en el Louvre. “Imprimimos su cuerpo en 3D e hicimos un maniquí y un busto de ella que es el corset que hay debajo”, explicó Pozen

Emma Chamberlain llevó un look de Mugler pintado a mano por la artista Anna Deller-Yee, que tomó como referencia algunas de las obras favoritas de la influencer, incluidos trabajos de Van Gogh y Munch Getty Images

Kylie Jenner, sin su novio Timothée Chalamet, lució un diseño de Schiaparelli inspirado en la Venus de Milo, la famosa escultura griega que representa a Afrodita, diosa del amor y la belleza, y que está en el Museo del Louvre. La menor del clan Kardashian llevó las cejas decoloradas y una fabulosa gargantilla de perlas

Para esta gala, Kim Kardashian eligió llevar una armadura realizada en fibra de vidrio con acabado metálico y una falda de cuero artesanal, ambas en color cobre anaranjado. Impactante y escultórica, la pieza tiene una inspiración histórica: evoca una de las famosas piezas de la serie Body Armour del pintor, escultor y litógrafo británico Allen Jones. "Es icónico: sexy, clásico, innovador”, dijo Kardashian sobre Jones

Con escote halter, transparencias, diez mil cristales y la firma de Ralph Lauren, el vestido que la modelo Cara Delevingne llevó para esta edición 2026 del Met Gala fue un guiño al diseño que la actriz Rooney Mara lució en la tapa de la revista Vogue de 2011, que también fue diseñado por Ralph Lauren Getty Images

Anne Hathaway eligió un diseño en seda mikado de Michael Kors en colaboración con el artista Peter McGough, que intervino la falda con flores, palomas y detalles de la Grecia clásica. Está inspirado en el poema Oda a una urna griega, de John Keats Getty Images

Sabrina Carpenter impactó con un vestido de Jonathan Anderson, director creativo de Dior: se envolvió, literalmente, en los negativos de la película Sabrina, su preferida, rematados con pedrería y un deslumbrante tocado Getty Images

Gigi Hadid causó sensación con transparencias y bordados estratégicos by Miu Miu Getty Images

Hailey Bieber sorprendió con una coraza metálica con falda y foulard de gasa en azul eléctrico que Anthony Vaccarello, director creativo de Saint Laurent, realizó para especialmente para ella. La propuesta está inspirada un diseño que Yves Saint realizó en colaboración con el artista y escultor francés Claude Lalanne para su colección de alta costura de otoño de 1969 Getty Images

Vittoria Ceretti llevó un diseño de Wes Gordon para Carolina Herrera confeccionado en gasa de seda negra transparente. El vestido se construyó mediante un drapeado de alta costura que sigue las líneas naturales del cuerpo y se prolonga en una falda con cola. Lo completó con aros y collar largo de brillantes que caía sobre la espalda Getty Images

"Parece que se derrite con mis movimientos. Me gusta pensar en él como el "fantasma de un cuerpo": que aparece y desaparece mientras me muevo", dijo la artista Teyana Taylor sobre el diseño del colombiano Haider Ackermann para Tom Ford. Realizado íntegramente con flecos plateados, la propuesta logró su cometido: captó la atención de todos en la alfombra de la gala del Met, que este año no fue roja, sino que simulaba un antiguo camino de piedra con musgo, tal como eran los jardines renacentistas del norte de Italia Getty Images

Camila Morrone llevó un strapless minimalista con capa de Tory Burch Getty Images

La modelo Irina Shayk deslumbró con un top joya compuesto por relojes, anillos y collares de diamantes, oro amarillo y oro blanco, que combinó con una falda de tiro bajo, de Alex Wang Getty Images

Las apariciones de Bad Bunny en la Met Gala son una declaración. Este año, quiso poner sobre el tapete la normalización de la juventud: apareció con el pelo blanco y arrugas en la cara, cuello y manos, un efecto logrado por el maquillador Mike Marino. El smoking, que codiseñó junto con Zara, hacía referencia al traje de 1947 del diseñador Charles James. Como accesorios, un reloj y un bastón Getty Images

Nicole Kidman, con un diseño con lentejuelas y plumas by Chanel; Lauren Sánchez Bezos eligió con un vestido de Schiaparelli y joyas de Lorraine Schwartz; y Anna Wintour lució un look en degradé y chaqueta de plumas a tono de Chanel, con joyas de Van Cleef & Arpels Getty Images