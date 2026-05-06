El impactante anuncio que reunió a Lionel Messi con Bad Bunny y Timothée Chalamet y revolucionó las redes: “¿Los Avengers?"

Faltan solo 35 días para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la emoción empieza a sentirse cada vez con más fuerza. Pero, a la espera de que los seleccionados den a conocer la lista de convocados y mientras se determina si algunos jugadores lesionados llegarán en óptimas condiciones al evento deportivo más importante del fútbol y se completa el álbum de figuritas, las marcas apuestan por todo para tener la mejor propuesta publicitaria. Una de las principales anunciantes reunió a Lionel Messi y a otras estrellas del deporte con dos reconocidas figuras de la música y el cine como Bad Bunny y Timothée Chalamet, para un anuncio que no tardó en volverse viral.

El martes 5 de mayo, Adidas anticipó una colaboración con los futbolistas Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri González, Florian Wirtz y Santiago Giménez, quienes se espera sean algunas de las mayores atracciones del Mundial 2026.

Bad Bunny, Messi y Timothée Chalamet juntos en una publicidad mundialista (Foto: Captura de video)

Además de la jugadora de fútbol estadounidense Trinity Rodman, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2026, también convocó a tres leyendas del deporte: Alessandro Del Piero, David Beckham y Zinedine Zidane. Además, sorprendió al incluir camisetas con los nombres de Bad Bunny y Timothée Chalamet. “Búscanos un equipo mejor. Esperaremos…”, comentaron en la publicación.

Chalamet protagoniza la publicidad (Foto: Captura de video)

Lionel Messi es uno de los protagonistas del anuncio (Foto: Captura de video)

El misterio llegó a su fin este miércoles cuando el protagonista de Mary Supreme publicó el video del adelanto de la publicidad de la marca deportiva que reunió a todos los nombres mencionados. “Preguntale con quién viene”, se escuchó decir a Lionel Messi al inicio. “¿Qué sé yo sobre soccer? Nada. Sé sobre fútbol, Benito. ¡Fútbol!“, dijo Chalamet, un gran apasionado del deporte, quien no dudó en mostrar su talento actoral.

Luego aparecieron en escena Bad Bunny y Messi. “Ganan o se van a casa y ellos nunca se han ido a casa”, le explicó el puertorriqueño al argentino, quien le respondió: “Estos son los chicos invencibles”.

Chalamet protagoniza la publicidad (Foto: Captura de video)

En los siguientes segundos aparecieron Zidane, Dembélé, Yamal, Bellingham, Beckham, Del Piero, Rodman, Wirtz, Raphinha y Giménez. Luego se presentó a tres niños que jugaban al fútbol en la calle, de los cuales “nunca se oyó hablar todavía”, llamados Isaak, Ruthie y Clive. “Somos los próximos”, expresaron.

“Este mayo, nace una leyenda”, se pudo leer en el video, que da a entender que esto fue un adelanto de algo más grande que llegará próximamente. “Te lo digo, es todo verdad. La mayoría... probablemente”, expresó Chalamet al final, mientras conducía un auto.

Jude Bellingham y Lamine Yamal aparecen en el adelanto (Foto: captura de video)

Aunque no se reveló cómo se realizó la publicidad, lo cierto es que para los fanáticos ver a sus ídolos en el mismo video fue suficiente para emocionarlos y entusiasmarlos. “Sin palabras”; “Sí, hombre, ¿qué es esto?; “¿Ustedes son los Avengers?“; ”El crossover más random del mundo" y “Esto es una locura”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación, cuyo reel ya supera las cuatro millones de reproducciones. Y lo cierto es que todo parece indicar que aún queda mucho por ver.

Los fanáticos quedaron encantados al ver el anuncio (Foto: Captura de video)

El Mundial 2026 se extenderá desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio y se jugará entre los Estados Unidos, Canadá y México con la participación de 48 selecciones nacionales. La Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia por el grupo J y luego se medirá frente a Austria y Jordania.