Bad Bunny habilita nuevos sectores y tickets para sus conciertos en River

A menos de un mes de su llegada a Buenos Aires, el cantante Bad Bunny habilitó nuevos sectores y, por consiguiente, la disponibilidad de tickets, para los shows que tiene pensado ofrecer en el Estadio River Plate el 13, el 14 y el 15 de febrero próximo.

Según informó la productora, debido a la configuración del escenario se habilitan tres nuevos sectores denominados “Los vecinos” (detrás del escenario, “Stage A” y “Stage B” (en los laterales), para la experiencia musical y visual que el astro portorriqueño traerá a Buenos Aires en el marco de su gira mundial Debí tirar más fotos.

Para esta nueva etapa, las entradas estarán disponibles en modo preventa para clientes BBVA, a las 12 de lunes 26 de enero, mientras que la venta general se realizará a partir de las 16. Siempre a través de www.allaccess.com.ar

Bad Bunny tiene previsto recorrer 55 ciudades en el marco de su tour, que comenzó en noviembre de 2025. La gira sirve de presentación de su último y aclamado material ubicado en el puesto 1 del Billboard 200 y Top 100. Los destinos que forman parte de esta gira son, entre otros, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

“Con Debí tirar más fotos World Tour, Bad Bunny sumergirá por completo al público en su mundo, celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas. Esta gira marca el regreso del aclamado artista a Europa por primera vez desde 2019, a Latinoamérica por primera vez desde que se convirtió en el artista de gira más destacado en 2022 con su World’s Hottest Tour, y a países como Australia, Brasil, Japón y más, por primera vez en su carrera”, explican desde su productora.

Los precios

Estos son los valores actuales, con el agregado en el listado de los tres nuevos sectores: Stage A: $420.000 + Service Charge. Stage B: $420.000 + SC. Los vecinos: $400.000 + SC. Campo delantero: $350.000 + SC. Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales: $370.000 + SC. Platea Sivori media: $2400.000 + SC. Plateas San Martín y Belgrano altas: $225.000 + SC. Campo general: $175.000 + SC. Platea Sivori Alta: $120.000 + SC.

Bad Bunny ha marcado un nuevo hito en su carrera manteniéndose en el puesto número 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard, durante 16 semanas consecutivas. También alcanzó el puesto 1 en la lista Artist 100 de Billboard e hizo historia al convertirse en el primer artista latino en lograr 100 entradas en el Billboard Hot 100, consolidando aún más su impacto global. Su dominio continuó cuando Debí tirar más fotos se convirtió en el primer álbum en español en colocar todas sus canciones en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas.

Gracias a ese impulso que trae, marcó un récord con su debut en el codiciado ciclo Tiny Desk de la NPR, convirtiéndose en la première más vista en la historia de la serie de conciertos de pequeño formato. También se hizo viral al ser la nueva cara de la campaña de primavera de Calvin Klein Underwear, fotografiado por el legendario Mario Sorrenti.

Como su fama no parece tener techo, sigue sumando compromisos para un futuro cercano. Participará en el cierre de la histórica temporada 50 de Saturday Night Live como invitado musical, junto a Scarlett Johansson, quien será la anfitriona de la noche.