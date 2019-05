Los músicos reflexionan sobre lo que aprendieron sobre instrumentos y feminismo de su compañero fallecido Adam "MCA" Yauch en un mini-film que celebra el 25 aniversario de su cuarto álbum Crédito: Captura YouTune

Los miembros de los Beastie Boys Adam "Ad-Rock" Horovitz y Michael "Mike D" Diamond reflexionan acerca de la maduración creativa y personal que consiguieron con Ill Communication (1994) en el minidocumental de Amazon Music sobre su clásico cuarto disco.

El video -que incluye entrevistas con el tecladista "Money" Mark Nishita y el productor Mario Caldato, y material de archivo del Adam "MCA" Yauch, que falleció en 2012- comienza con una anécdota sobre la composición y la grabación de "Sabotage", el atronador single principal del disco. La canción se creó a partir de una línea de bajo distorsionada de Yauch, seguido por la batería de Diamond y, finalmente, el fraseo de guitarra rudimentario de Horovitz.

"Realmente, fue la única canción que grabamos en un día", dice Horovitz. "Hicimos solo el instrumental. Y . boom; quedamos como diciendo 'Esta porquería suena bien'".

La película luego pasa al festival SXSW 2019 de Austin, Texas, donde Diamond y Horovitz son entrevistados por Nathan Brackett de Amazon Music, y el dúo describe el proceso previo a Ill Communication, con la tibia respuesta comercial al costoso Paul's Boutique (1989) y cómo la instrumentación en vivo marcó a Check Your Head (1992).

"Apestábamos, éramos realmente malos al principio", dice Horovitz acerca de ese período inicial de experimentación con instrumentos, influenciados por números como James Brown, y Sly Stone and The Meters. "No mejoró mucho, pero eso fue lo que fue realmente divertido, que de alguna manera encontramos la manera de hacerlo por nosotros mismos".

Después de una gira de un año, el trío se metió directo en el estudio y creó Ill Communication con, como dice Horovitz, "una mejor idea de cómo poner esas cosas juntas". "Para la época de Ill Communication, ya nos habíamos dado cuenta un poco cómo eran las cosas", dice Diamond. "Pero Yauch, por supuesto, más o menos pasó al siguiente nivel, y antes de que nos diéramos cuenta, estaba tocando el contrabajo, tratando de sacar algo del tipo Ron Carter".

El dúo también repasó el sentido de introspección, espiritualidad y feminismo de Yauch. Esto último se refleja en la letra de "Sure Shot", que incluye las líneas: "I want to say a little something that's long overdue/The disrespect to women has got to be through/To all the mothers and the sisters and the wives and friends/I want to offer my love and respect to the end" ["Quiero decir algo que está pendiente hace tiempo / La falta de respeto a las mujeres tiene que parar / A todas las madres y las hermanas y las esposas y amigas / Quiero ofrecer mi amor y respeto hasta el final"].

"En el medio de todos esos chistes tontos sobre cualquier cosa", dice Horovitz, "tu amigo tira una idea feminista súper fuerte a comienzos de los 90, y nosotros quedamos diciendo '¡Oh!".