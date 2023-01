El sentido posteo de Bebe Contepomi en su despedida de Canal 13 y de TN

escuchar

Como le contó en exclusiva a LA NACION el pasado 9 de enero, el periodista y conductor Bebe Contepomi deja las señales de Artear, eltrece y TN. Este miércoles, el propio Contepomi acudió a sus redes sociales para despedirse de su ciclo estrella, La Viola, con unas sentidas palabras que rápidamente encontraron eco en toda la comunidad artística y entre los seguidores del programa.

“Ciclo cumplido, una vida entera cumplida. Después de 30 años termino mi ciclo en TN y Canal 13. Fueron 25 años haciendo La Viola. En Artear me hice de grandes y mejores amigos. Más de la mitad de mi vida estuve con una familia que me acompañó en mi crecimiento personal y laboral”, escribió Contepomi en el comienzo de su posteo.

“Mil gracias a los músicos del mundo, especialmente a los músicos y músicas argentinas. Siempre intenté que muestren su música sin juzgar. Me hice muy amigo de muchos de ellos. Viví cosas increíbles y únicas. Traté de darle espacio a todos y todas. Aguante la música argentina en La Viola y TN que tanto la difundió. Son muchos nombres para nombrar, pero todos saben quiénes fueron mis aliados, mis mentores, mis compañeros y mis amigos. Los quiero, a mis compañeros del canal, a los músicos y a ustedes, que me veían en las pantallas...y principalmente a mi familia”, cerró sus sentidas líneas el periodista de músico, reconocido por sus entrevistas desacartonadas que propician el vínculo y la complicidad con el entrevistado.

“Lo mejor para vos, Bebe querido”, escribió el cantante de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari, como respuesta al posteo de Carlos “Bebe” Contepomi. Rápidamente, artistas, managers y seguidores del icónico periodista musical se sumaron a saludarlo. “Mil anécdotas juntos en 25 años. Gracias por tanto! Lo mejor está por venir amigo!”, sumó Fernando Szereszevsky, actual manager de Juanse y ex de Charly García e Illya Kuryaki and the Valderramas.