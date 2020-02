Benjamín Amadeo será el telonero de los Backstreet Boys en Buenos Aires Crédito: DF Entertainment

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020 • 18:04

A pocos días de la llegada de los Backstreet Boys a la Argentina, la productora que trae a la ya legendaria boy band anunció que Benjamín Amadeo será el encargado de abrir el recital, el próximo 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo.

En los últimos años, Amadeo cambió la pantalla chica por el mundo de la música, irrumpiendo en la escena local con Vida Lejana, su disco debut que fue editado en el 2016. "Volaré", el corte de difusión del álbum, se convirtió rápidamente en un éxito logrando millones de reproducciones. Además de producir sus propios temas, el artista se dio el lujo de compartir escenario con algunos grandes como Sandra Mihanovich, Miranda!, Ciro y los Persas y Abel Pintos.

Esta no es la primera vez que el músico compartirá escenario con artistas internacionales: en mayo del 2017, Amadeo abrió el concierto de Ed Sheeran en La Plata, un sueño hecho realidad para él.

A fines de agosto, al anunciar las fechas de su tour por latinoamérca, los Backstreet Boys confirmaron que harían una parada en Buenos Aires. El grupo pasará por nuestro país con su exitoso DNA World Tour, con el cual agotaron localidades en estadios de Europa y América del Norte.

En casi un cuarto de siglo y con innumerables hits, giras récord, numerosos premios y ventas mundiales de más de 130 millones de dólares, BSB ha sido reconocido como la boy band más vendedora en la historia.

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell y Kevin Richardson comenzaron a cantar juntos en 1993. Tres años después publicaron su primer disco y desde entonces, tienen en su haber nueve álbumes: Backstreet Boys (1996), Backstreet's Back (1997), Millennium (1999), Black & Blue (2000), Never Gone (2005), Unbreakable (2007), This Is Us (2009), In a World Like This (2013) y DNA (2019).