Los Backstreet Boys, en la Argentina: vendrán en marzo a Buenos Aires

La boy band lleva más de un cuarto de siglo publicando discos y haciendo giras

La banda Backstreet Boys anunció las fechas de su tour latinoamericano de 2020 y allí figura una actuación en el Campo Argentino de Polo, el 7 de marzo próximo. El grupo pasará por nuestro país con su exitoso DNA World Tour. Ya agotaron localidades en estadios de Europa y América del Norte. En 2020 será el turno de México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

A partir del 2 de septiembre se podrán adquirir las entradas para este concierto presentado por Flow Music XP. Será a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados en Preventa 1 desde 2500 pesos, más cargo por servicio.

En casi un cuarto de siglo y con innumerables top 1, giras récord, numerosos premios y ventas mundiales de más de 130 millones de dólares, BSB ha sido reconocido como la boy band más vendedora en la historia.

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell y Kevin Richardson comenzaron a cantar juntos en 1993. Tres años después publicaron su primer disco y desde entonces, tienen en su haber casi una decena de álbumes editados: Backstreet Boys (1996), Backstreet's Back (1997), Millennium (1999), Black & Blue (2000), Never Gone (2005), Unbreakable (2007), This Is Us (2009), In a World Like This (2013) y DNA (2019).

De su última producción, el tema "Don't Go Breaking My Heart" fue nominado para el Grammy "Pop Duo / Group Performance" 2019 y es su primer éxito en el Billboard Hot 100 en 10 años. Tras su lanzamiento, pasó directamente al puesto N.°1 de las principales canciones de iTunes y en las listas globales, y llegó a más de 22 países.