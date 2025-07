Beto Cuevas: sus años con La Ley, su relación con Soda, su regreso a los escenarios y su más reciente pasión

El músico chileno pasó fugazmente por Buenos Aires para promocionar Beto Cuevas Acústico, su flamante álbum en vivo en el que revisita al exitoso MTV Unplugged grabado junto a La Ley en 2001; el 12 y 13 de septiembre lo presenta en el teatro Ópera ON

PARA LA NACION Gabriel Hernando Escuchar Nota

Cordial, amable y bien predispuesto para el diálogo. Así se muestra Beto Cuevas durante su visita a la redacción de LA NACION. El motivo de una breve aunque intensa estadía después de mucho tiempo sin pisar Buenos Aires obedece al plan promocional de Beto Cuevas Acústico, su flamante álbum en el que rinde tributo al exitoso MTV Unplugged registrado junto a La Ley en 2001 y que consolidó definitivamente a la ya disuelta banda chilena en el plano internacional.

Grabado en vivo en el teatro Teletón de Santiago de Chile bajo la producción de Humberto Gatica, este nuevo trabajo discográfico reúne frescas y renovadas versiones de clásicos como “Mentira”, “El duelo” (ambas junto a Ely Guerra), “Aquí”, “Fuera de mí”, “Cielo Market y “Prisioneros de la piel”, entre otros, incluyendo además material de sus álbumes como solista y un tema inédito. Se trata de “Todo es perfecto”, una emotiva balada interpretada a dúo con Javiera Flores, una joven y ascendente cantante trasandina que en 2016 obtuvo el primer puesto en la segunda temporada de La Voz Chile, certamen televisivo en donde el propio Cuevas ofició de coach al igual que en la versión mexicana.

Absolutamente satisfecho con la repercusión que el disco viene obteniendo desde su aparición, el excantante de La Ley apunta ahora a una extensa gira latinoamericana que llegará el 12 y el 13 de septiembre al teatro Ópera porteño.

“Cuando comenzaron a liberarse algunas restricciones de la pandemia, y aún utilizando barbijo, a mí me dieron unas ganas locas de poder subir a un escenario y volver a mi medio. Entonces, decidimos armar este show en un teatro de Chile que, tras agotar en menos de un día las entradas para la primera función, terminaron siendo tres. En principio, la idea no era grabar un álbum en vivo. Pero luego me di cuenta que era un momento muy especial en la historia por lo que había significado esa pandemia. Por eso fue que armamos este espectáculo que acabó convirtiéndose en una suerte de homenaje al famoso Unplugged grabado junto a La Ley hace 24 años y que nos abrió las puertas de toda Latinoamérica. Este acústico reúne aquellas mismas canciones y suma otras que no habían sido grabadas en su momento junto a algunas que se desprenden de mi carrera solista, pero todas bajo los estándares de la tecnología de hoy”, explica en detalle Beto Cuevas.

"Este es un disco dinámico y vivo", sostiene Beto Cuevas Santiago Filipuzzi

-Más allá de la carga nostálgica y emotiva que puede despertar el hecho de reencontrarse con estas canciones tan icónicas también hay lugar para un estreno como “Todo es perfecto”, lo que denota una mirada hacia el futuro y no puramente retrospectiva. ¿Lo ves así?

-Sí. Yo diría que este es un disco dinámico y vivo. Con vivo me refiero a que, más allá de lo grabado, el álbum se va desarrollando en cada función que encaramos al sumar nuevos temas, sorpresas e invitados que le aportan una impronta distinta. De hecho, acabamos de rodar el video de una nueva versión de “El duelo” junto a Luz Gaggi, que por supuesto estrenaremos en vivo durante las dos noches en el teatro Ópera y en las cuales estaré además celebrando mi cumpleaños.

-A propósito de esta reciente colaboración, ¿cómo surgió el contacto con ella?

-En realidad, yo la descubrí cantando un tema de Michael Jackson durante una entrevista en el programa de radio de Andy Kusnetzoff y quedé impactado por su voz. Ese video se hizo viral y ahí decidí contactarla para esta nueva versión de “El duelo” que retoma los claps (golpeteo de palmas) de la grabación original. Yo le pedí a Luz que se olvidara completamente de la versión grabada junto a Ely Guerra para que el tema tenga su personalidad. Y ella hizo un trabajo excelente porque en ningún momento trató de reversionar algo que ya había sido hecho sino que lo reinventó con todo su talento. Y creo que, en parte, eso lo logró por ser una chica muy joven, de apenas 22 años y que no creció con la versión anterior.

Nacido hace 57 años en Santiago de Chile, Luis Alberto Cuevas Olmedo, tal su nombre completo, es cantante, músico, compositor, productor, actor y diseñador gráfico. Luego de transcurrir su infancia en Venezuela y posteriormente su adolescencia en la ciudad canadiense de Montreal, en 1988 regresó a su país natal y poco después se convirtió en el vocalista de La Ley.

Al frente de la reconocida agrupación de pop rock, el artista cobró gran notoriedad a nivel local y más tarde continental gracias a álbumes como Doble opuesto (1991), Invisible (1995), Uno (2000) y particularmente el ya citado MTV Unplugged. De la mano de Miedo escénico, en 2008 inició una carrera como solista que tras la separación de la banda ocurrida en 2016 se desarrolló con una mayor continuidad. No obstante, y sin alejarse nunca de la música, alternó algunos trabajos como actor tanto en cine (La mujer de mi hermano, Al límite del terror) como en teatro, destacándose su papel protagónico nada más ni nada menos que en la ópera rock Jesucristo Superstar estrenada en México durante 2019.

Beto Cuevas protagonizó en teatro Jesucristo Superstar Santiago Filipuzzi

“Aquella fue una súper experiencia para mí. Siempre me encantó el mundo de la ópera rock y de grandes clásicos como Hair y Tommy. Aunque, sinceramente, la favorita de toda mi vida es Jesucristo Superstar. La vi un montón de veces. En una oportunidad, un productor teatral me invitó a participar de la obra y me preguntó cuál era el personaje que más me gustaba. Por supuesto, mi personaje preferido era el de Jesucristo. Pero luego pensé que un papel tan importante en realidad te lo tienen que ofrecer, no lo puedes elegir tu. Entonces, opté por el de Poncio Pilato y comencé a prepararme para la audición. La cuestión fue que a los dos días me llamaron de la producción y me dijeron: ‘Olvídate de Poncio Pilato. Nosotros queremos que tú seas Jesucristo aunque antes necesitamos que grabes una versión del tema ‘Getsemani’ para poder tomar la decisión final’. Lo consulté con Humberto Gatica, mi productor, y él me dijo que ese papel tenía que ser mío. Estuvimos unas seis horas en el estudio dándolo todo hasta quedarme prácticamente sin voz. Pero la canción quedó perfecta. Se la enviamos a los productores y a los cinco minutos me llamaron para decirme: ‘Bienvenido a Jesucristo Superstar’”, relata Cuevas. Y continúa: “A partir de ahí, me preparé a conciencia: bajé mucho de peso, leí fragmentos del Nuevo Testamento y también documentos apócrifos de Jesucristo para integrar al personaje. En definitiva, creo que hice un muy lindo trabajo y que estuve a la altura de las circunstancias”.

- ¿Tenés planes de incursionar nuevamente en la actuación después de las elogiosas críticas que recibiste?

- Me encantaría, pero en la medida en que me ofrezcan algo que sea realmente interesante. Por otro lado, soy de los que piensan que es uno el que tiene que crearse sus propias oportunidades. De hecho, en este momento estoy escribiendo un libro de cuentos cortos que me tiene muy entusiasmado y que espero poder lanzar relativamente pronto. Lo quiero publicar en formato audiobook y si a la gente le gusta, tengo pensado quizás hacer una serie basada en ellos. Estoy en un plan muy proactivo, de querer crear cosas para mi futuro donde obviamente la música también forma parte.

-Cantante, músico, compositor, productor, actor, escritor y además sos diseñador gráfico. ¿Lograste desempeñarte alguna vez en esa disciplina o la música ocupó todo tu tiempo?

-A lo largo de los años logré desempeñarme en ese ámbito especialmente diseñando todas las portadas de los discos de La Ley y de mi carrera en solitario. Pero antes de sumarme como cantante de la banda también hice algunas cosas para diferentes productos e incluso para un concierto de Julio Iglesias en Chile. Después, la actividad con La Ley fue creciendo tanto que ya me resultó imposible poder trabajar con otras marcas y dedicarle más tiempo al diseño.

-La Ley es considerada una de las bandas más emblemáticas no sólo del rock chileno sino también de Latinoamérica y en 2014 sorprendió con la incorporación de Zeta Bosio como bajista. ¿Aquello se trató de un golpe de efecto o más bien de un reconocimiento y guiño cómplice hacia Soda Stereo como el grupo insignia del rock latino?

-Siempre hubo de nuestra parte un reconocimiento hacia Soda Stereo. En varias oportunidades nosotros dijimos que respetábamos mucho y que nos gustaba su música, más nunca tratamos de emularlos ni nada por el estilo como mucha gente alguna vez sugirió. En aquel momento, Zeta estaba libre y pensamos que sería una muy buena incorporación. Sólo que después su mujer quedó embarazada; él necesitaba tiempo para eso y nosotros lo entendimos perfectamente. Fueron poquitos los conciertos que hicimos con Zeta, pero creo que resultó una muy buena experiencia y nosotros la pasamos súper bien con él.

Beto Cuevas con el ex Soda Stereo Zeta Bosio Mauro Rizzi

- Aún muchos ponderan la gran versión que La Ley hizo de “Imágenes paganas”, de Virus, como tributo a Federico Moura durante la entrega de los Premios Gardel 2004 en el teatro Gran Rex ¿Recordás ese momento?

- Completamente. Virus era una banda que nos encantaba a todos en los comienzos de La Ley. Recuerdo que el álbum Superficies de placer era uno de nuestros favoritos y que me sorprendió enterarme poco después que Federico Moura había sido el productor del primer disco de Soda Stereo. En cuanto a “Imágenes paganas”, es una canción preciosa, maravillosa y fue un gran honor que nos convocaran para interpretarla en vivo a modo de homenaje. Nos gustó tanto que poco después volvimos a tocarla en una versión semi acústica en un show en el Luna Park.

-¿En qué instancia de tu carrera te encuentra este Beto Cuevas Acústico? ¿Se trata de un nuevo comienzo, una nueva etapa o es sólo una continuidad de lo que ya mostraste en Miedo escénico (2008), Transformación (2012) y Colateral (2019)?

-Al no ser un artista nuevo y al tener un cierto recorrido, sin dudas es una continuidad. Sin embargo, yo diría que como durante un tiempo estuve un poquito alejado de todo y con la real necesidad de tomarme un descanso para ver las cosas desde otra perspectiva, creo que ahora estoy en mi mejor momento a todo nivel, ya sea de salud como desde el aspecto creativo. Es más, muy pronto saldrá mi nuevo álbum de estudio grabado en Los Ángeles, que es donde resido en la actualidad, y del que a partir de septiembre u octubre seguramente comenzaré a soltar los primeros temas. Así que el año próximo espero estar nuevamente en Argentina.

-¿Qué nos podés adelantar de este disco que se viene?

-Va a ser totalmente rockero. En algunos lugares donde impera la música urbana hay gente que dice que el rock está dormido o que ya no existe porque dejó de figurar en las listas de popularidad. Pero la verdad es que están completamente equivocados. El rock sigue muy vivo y Argentina es un país ejemplo en ese sentido, demostrando que continúa evolucionando a través de las nuevas generaciones. El costado pop siempre va a estar presente en mi música por ser un vocalista más cercano a lo melódico. Yo no soy un tipo que va a cantar como Pantera ni voy a quebrar la voz a ese extremo. De todos modos, el álbum que se viene es definitivamente de rock puro, muy guitarrero y a la vez filosófico y reflexivo. Es lo mejor que he hecho hasta ahora.